"Siempre estuvo asistida", dijo el hijo de la mujer rescatada en Despeñaderos

FOTO: Rescatan en Despeñaderos a mujer que fue reducida a la servidumbre por 20 años.

En Despeñaderos, Córdoba, se desarrolla un caso confuso y preocupante tras la recuperación de una mujer que se consideraba en situación de servidumbre. Tras una denuncia anónima, la justicia detiene a su esposo y a su hija de 22 años.

El hijo de la mujer, enfermero, brindó declaraciones que contradicen la versión de abandono familiar. Asegura que su madre "siempre estuvo asistida" y tenía tratamiento por problemas psiquiátricos.

Según él, ella optó por el alta médica en una clínica de Córdoba. "Mi mamá siempre ha estado en un tratamiento, mi papá era con nosotros", declaró.

El hijo mencionó que desde hace cuatro o cinco años la llevaron a un centro de salud, donde se le medicó, pero que ella "no quiso tomar la medicación". Detalló que, aunque hubo intentos por ayudarla a mejorar su higiene y alimentación, la mujer muchas veces se negaba a la asistencia: "No sabíamos por qué, ¿cómo puede ir contra eso?"

A pesar de estas declaraciones, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello mantiene firme la acusación de abandono de persona agravado por el vínculo. La mujer continúa internada a la espera de estabilizarla para tomarle declaración. Tanto su esposo como su hija permanecen detenidos.

Informe de Francisco Centeno.