Emilia Delfino: "Villarruel quiere protagonismo y un proyecto político propio"

Emilia Delfino, periodista de investigación y autora de "La Generala. Biografía no autorizada de Victoria Villarruel", analizó el perfil de la vicepresidenta, su relación rota con Javier Milei y su supuesto proyecto político propio.

En diálogo con Cadena 3, la periodista profundizó en la figura de la vicepresidenta argentina, destacando su carácter, sus alianzas políticas y el quiebre definitivo con el presidente Javier Milei. Delfino, quien investigó exhaustivamente el entorno de Villarruel, ofreció detalles sobre la compleja relación entre ambos líderes y el rumbo político que la vicepresidenta parece estar construyendo.

Delfino afirmó que la ruptura entre Villarruel y Milei llegó a un punto crítico. "Pareciera que no hay retorno. Ambos llegaron a un límite público de la pelea que parece irreversible". Según la periodista, esta fractura tiene raíces en cómo ambos manejan las tensiones, marcadas por un enfoque muy personal por parte de los libertarios. "En La Libertad Avanza, lo personal va por encima de la estrategia", señaló, destacando que Villarruel, descrita por su entorno como "intransigente", tiende a "bajar la persiana" cuando se pelea con alguien, una característica que dificulta recomponer vínculos.

La autora explicó que la relación entre Milei y Villarruel comenzó a deteriorarse en 2023, durante la campaña presidencial, cuando la vicepresidenta expresó su frustración por no poder influir en decisiones clave, como el armado de listas. "Villarruel le dijo a Milei, delante de Karina Milei y Carlos Kikuchi: 'Soy candidata a vicepresidenta y no puedo poner ni un concejal en las listas'. Milei respondió: 'Yo soy candidato a presidente y tampoco'", relató Delfino, subrayando el rol dominante de Karina Milei en las decisiones del espacio.

Un punto clave de la entrevista fue la mención de Mario "Pato" Russo, un consultor político que asesoró a Milei en 2021 y fue clave en la introducción del concepto de "casta" en su campaña. Delfino destacó que Russo, quien luego se alejó de Milei tras una fuerte pelea, encontró en Villarruel una aliada ideológica. "Russo está mucho más cerca de Villarruel que de Milei. Es un nacionalista, muy conservador, de ideas extremas, antiglobalización, mientras que Milei es proglobalización", explicó. La presencia de Russo como asesor en el Senado, bajo la órbita de Villarruel, es vista como una señal de que la vicepresidenta está construyendo su propio proyecto político. "Russo asesora para construir, algo se está armando", afirmó Delfino a Cadena 3.

Delfino señaló que lo que unió a Milei y Villarruel en 2019 fue su oposición al progresismo y al kirchnerismo, en un contexto de rechazo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Se cruzaron en programas de televisión, en redes sociales y en un evento de la derecha en Rosario en diciembre de 2019. Los unió la batalla cultural, el antikirchnerismo, la oposición al aislamiento social durante la pandemia y su rechazo a la despenalización del aborto y a derechos como los de la comunidad LGBT", detalló.

Sin embargo, las diferencias surgieron cuando Villarruel buscó mayor protagonismo en la toma de decisiones, algo que chocó con la estructura de poder liderada por Karina Milei. Delfino también mencionó un episodio significativo: la oposición de Villarruel al DNU 70/2023 de reforma del Estado y su molestia por enterarse de decisiones clave, como las candidaturas a la Corte Suprema, a través de los medios. "Le molesta que no la incluyan, que no le adelanten las decisiones", afirmó la periodista.

Consultada sobre si Villarruel tiene un proyecto político propio, Delfino fue contundente: "Es lo que aspira. Reclama protagonismo y toma de decisiones, algo que le cuesta dentro de La Libertad Avanza".

La vicepresidenta, según la autora, está aprendiendo a construir su espacio desde el poder mismo, sin una carrera política tradicional previa. Delfino también confirmó los vínculos de Villarruel con sectores del peronismo ortodoxo y nacionalista, particularmente a través de figuras como Mario Russo, quien encarna esa línea ideológica. "Es un peronismo que se considera el único, el tradicional, que el kirchnerismo llama ‘de derecha’", explicó.

Uno de los puntos más candentes de la entrevista fue la referencia de Villarruel al manejo de fondos públicos, especialmente su comentario sobre la SIDE: "Si hay equilibrio fiscal, no debería ser tan difícil amparar a los jubilados. No se la gasten en la SIDE". Delfino interpretó esto como un mensaje "explícito" y un reflejo del hartazgo de la vicepresidenta ante lo que considera "agresiones no merecidas" por parte de Milei.

Delfino advirtió que, para avanzar en denuncias, Villarruel necesitaría "pruebas contundentes" y actuar con cautela, dado que forma parte del Gobierno. "Todavía no hay frialdad en su estrategia, estamos en horas muy calientes. En los próximos días, con su equipo, definirá cómo seguir desde la vicepresidencia y el Senado", señaló.

La autora de la biografía no autorizada también abordó la personalidad de Villarruel, descrita como "cordial, pero inquietante". Delfino agregó: "Es una persona que no transige. Su entorno la describe como alguien que, cuando se pelea, no vuelve atrás". Esta intransigencia, combinada con su capacidad para conectar con la audiencia –evidenciada en debates como el que protagonizó contra Agustín Rossi en 2023–, la convierte en una figura de peso en la política argentina.

Entrevista de Miguel Clariá.