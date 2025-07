Bullrich acusó otra vez a Villarruel de favorecer al kirchnerismo en el Senado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó nuevas críticas hacia Victoria Villarruel en relación a la votación en el Congreso. "Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas", afirmó la funcionaria durante un acto en el municipio bonaerense de Tres de Febrero.

En ese mismo evento, la ministra expresó su opinión sobre la vicepresidenta, al señalar que "la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir 'no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada'", relató.

Bullrich reiteró su postura al indicar que Villarruel debería alinearse con la ciudadanía, y no con los senadores kirchneristas, quienes, según ella, "querían ver al Presidente subiéndose a un helicóptero".

