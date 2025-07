Bullrich le exigió a Villarruel que abandone la sesión: la respuesta de la vice

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió hoy a la vicepresidenta Victoria Villarruel que se “levante” de la sesión del Senado puesta en marcha por la oposición y le pidió “no ser cómplice del kirchnerismo destructor”.

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, expresó Bullrich desde sus redes sociales.

Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025

Tenso cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel por la sesión en el SenadoLa ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizaron un fuerte enfrentamiento este jueves 10 de julio de 2025, a raíz de la sesión en el Senado convocada por la oposición.

Bullrich acusó a Villarruel de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” y le exigió que se “levante” de la sesión, en la que se buscaba aprobar proyectos sobre aumentos jubilatorios, declaraciones de emergencias y la coparticipación del impuesto al combustible.

Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025

La sesión, que contó con el quórum reunido por senadores peronistas, radicales, una macrista y bloques provinciales, generó la reacción inmediata de la ministra, quien cuestionó la participación de Villarruel como presidenta del Senado.

En respuesta, Villarruel defendió su rol institucional y replicó con dureza: “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”.

La vicepresidenta aclaró que la sesión estaba programada en la agenda anual del Senado y que su función es presidir las sesiones, “me gusten o no”, en defensa de la institucionalidad.Villarruel también destacó que las tres leyes en cuestión, que contaban con media sanción de Diputados, no tenían dictamen, pero que el recinto es soberano y votó en consecuencia.

“El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”, añadió.En un mensaje posterior, Villarruel enfatizó la soberanía del Senado y su rol como presidenta, aclarando que no convalida decisiones, ya que son los senadores quienes representan a sus provincias y toman decisiones conforme a sus convicciones y el Reglamento.