Defensor de jubilados critica el destrato y una "naturalización de la pobreza"

El defensor de personas de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió en Cadena 3 un "destrato" y una "naturalización de la pobreza" de ese grupo etario en Argentina.

En ese marco, apuntó al Gobierno nacional y dijo que "el oficialismo viene haciendo un verdadero desastre" con respecto a los jubilados.

"Hoy en Argentina los jubilados caen al vacío", señaló. Y criticó las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, tras decir que los jubilados le ganaban a la inflación, y anunciar una suba del 21% en las jubilaciones mínimas, acompañada de bonos para junio, julio y agosto.

Así, Semino cuestionó los incrementos y también a la "política de Estado de pagar en negro" a los mismos.

Sobre ello, amplió: "Me llama mucho la atención que el sistema político, más allá del oficialismo que viene haciendo un verdadero desastre, pagar en negro a siete millones de personas, no ha reaccionado y no dice nada de esto".

A su vez, apuntó a las estructuras de atención al adulto mayor en todo el país, e indicó que "son absolutamente ineficaces".

También aseguró que no sólo sufre el adulto mayor, sino quienes trabajaban con ellas (geriatras, enfermeros), "y padecen una situación similar y ganan la misma miseria que a quienes cuidan".

Advirtió que "es un mito que hoy las generaciones mayores tengan su vivienda propia", y señaló que, si las tienen, no pueden pagar las expensas o "viven muy mal porque se les quitó la posibilidad de proyectar un futuro".

Y agregó: "Ese futuro se proyecta a través de actividades que se puedan recrear, lo satisfactorio de viajar, el futuro de sus hijos y nuestros nietos; mientras que acá el jubilado se levanta pensando qué puede comer, qué medicamentos puede pagar, si puede pagar las expensas o ver cómo conseguir el dinero para arreglar tal cosa".

Por último, comparó lo que pasa en Francia, con las manifestaciones masivas que se realizan contra la reforma de las pensiones: "Los jóvenes están en las calles protestando porque la jubilación para ellos es un destino deseado y en Argentina se convirtió en todo lo contrario".

