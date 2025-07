Cónsul condenó el brutal ataque a mechera tucumana en Bolivia: "Fue un horror"

- ¿Quiere relatar cómo fueron los hechos, qué fue lo que sucedió con esta mujer Corina Fadel, la mujer tucumana detenida en Bolivia?

Esta persona es acusada de robar en un método que se llama pasamanos. Por ello la agarran, la maltratan, hacen una justicia popular por así llamarlo, si es que se puede llamar a eso justicia, y finalmente interviene la policía. En algunos lados dijeron que la policía estaba mirando lo que sucedía. En realidad, la gente de azul que se ve son agentes de seguridad municipales que están para controlar u ordenar la zona comercial. La policía la tomó y se la llevó.

- La referencia que está haciendo, para quienes hayan visto el video, es que a la mujer la rodean y la golpean; la desnudan, le cortan el pelo y la hacen caminar desnuda, mientras se ven uniformes azules. Usted me dice que eran municipales, porque llama la atención que no intervinieran los uniformados. ¿Me dice que es porque no eran policías?

No eran policías, era seguridad municipal que está para vigilar u ordenar un poco el comercio que se da en la zona. A ver, deberían haber intervenido probablemente, no lo sé. Pero la policía oficial, que es la que tiene un uniforme verde, o en algunos casos marrón clarito apenas llegó, intervino, retuvo a la mujer y se la llevó.

Durante el fin de semana se realizó la acusación formal, por lo tanto a esta señora le dieron seis meses de prisión preventiva. Ayer la trasladaron de la comisaría de Bermejo a la cárcel de Morros Blancos que está acá en Tarija, y ahora en un rato nosotros la vamos a ir a visitar para ver cómo está.

- Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Bolivia reportan entre 10 y 20 linchamientos por año, ubicando a Bolivia en el segundo lugar en América Latina tras Guatemala, donde se practica esto. ¿Cómo se hace, desde su perspectiva, en un escenario donde se ha naturalizado un linchamiento?

Es una pregunta que escapa a mis capacidades y a mis funciones. Es un horror que estas cosas sucedan. La justicia tiene que ser no para castigar de forma inhumana, sino para castigar y prevenir un delito. No es muy común, por lo menos acá en el sur de Bolivia, este tipo de acciones. Hablando con los colegas y los empleados locales del consulado, no recuerdan un caso similar en los últimos siete años. De hecho no recuerdan que haya sucedido algún tipo de linchamiento así en la zona de Tarija, de Bermejo. Me comentan que es un poco más usual en la zona norte de Bolivia, pero tampoco hay cifras o datos.

- En Cochabamba hubo cinco linchamientos en 2024, cinco linchamientos en 100 días.

La verdad que eso es lamentable. Obviamente es responsabilidad, en este caso, del Estado boliviano, como si sucediera en Argentina, es responsabilidad del Estado argentino. Volviendo al caso este, y sin tratar de justificarlo, solamente para entender, la frontera del río Bermejo, en Aguas Blancas-Bermejo, es una frontera muy activa, muy comercial, y que se da de manera muy informal. Y hoy, si bien hasta hace poco el comercio era inverso, eran los bolivianos que cruzaban para comprar en Argentina, hoy la migración es a la inversa, son los argentinos que vienen a Bolivia para tratar de conseguir mejores precios. En todo ese mundo, por así llamarlo, suceden estas cosas que son absolutamente lamentables y condenables.

Nosotros el viernes a primera hora ya habíamos estado en contacto con la Policía de Bermejo, que nos había confirmado que se había dado el arresto, que la habían llevado a un centro médico para un chequeo, y que salvo algunos magullones y golpes, esta mujer estaba en buenas condiciones físicas.

- Y ojalá, cónsul, que la acusación sea sólida y firme, y que si la mujer, como todo, hace presumir por los antecedentes penales que tiene, y por las circunstancias en las que fue capturada, ojalá la justicia le aplique la máxima pena que se le pueda aplicar, porque así como nos oponemos a la justicia por mano propia, tenemos que darles a los ciudadanos la garantía de que la otra justicia, la verdadera, va a actuar.

Conocido con usted, llega un momento en que la gente reacciona, y teniendo en cuenta las circunstancias, por ahí obviamente son personas trabajadoras, que por ahí no han tenido la posibilidad de acceso a una educación formal, y demás, bueno, terminan reaccionando de esta forma, de nuevo, no es para justificarlos, es simplemente tratar de entender las circunstancias. Veremos qué es lo que pasa, nosotros ahora vamos a ir a la cárcel en un rato, vamos a la cárcel de Morros Blancos, para ver cómo está, vamos a aprovechar a visitar a otro argentino que también cayó la semana pasada acusado de estafa.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".