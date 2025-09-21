Uno por uno, los puntajes de los jugadores del “Xeneize” y del “Ferroviario”
Por Maxi Molina.
21/09/2025 | 23:44Redacción Cadena 3
FOTO: Boca se durmió y no supo mantener la ventaja que le había sacado a Central Córdoba.
Boca
Agustín Marchesín 5
Juan Ignacio Barinaga 4,50
Lautaro Di Lollo 5
Ayrton Costa 5
Lautaro Blanco 5
Brian Aguirre 5
Rodrigo Battaglia 6
Leandro Paredes 6
Carlos Palacios 5
Milton Giménez
Miguel Ángel Merentiel 6
Milton Giménez 5
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Boca igualó ante Central Córdoba en “La Bombonera” y no pudo subirse a la cima
Fue 2-2 por la novena fecha de la Zona A. Battaglia y Merentiel pusieron en ventaja al “Xeneize”. Florentín y Gómez nivelaron para la visita. El equipo de Russo dejó pasar la chance de alcanzar a Unión en la punta.
/Fin Código Embebido/
Central Córdoba
Alan Aguerre 7
Santiago Moyano 5
Lucas Abascia 5
Jonathan Galván 5
Braian Cufré 5
Matías Vera 4
José Florentín 6
Matías Perelló 4
Iván Gómez 6
Matías Godoy 4
Leonardo Heredia 4
Lucas Besozzi 6
Diego Barrera 5
Gastón Verón 5
Franco Alfonso 5