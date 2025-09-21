En vivo

Boca igualó ante Central Córdoba en “La Bombonera” y no pudo subirse a la cima

Fue 2-2 por la novena fecha de la Zona A. Battaglia y Merentiel pusieron en ventaja al “Xeneize”. Florentín y Gómez nivelaron para la visita. El equipo de Russo dejó pasar la chance de alcanzar a Unión en la punta. 

21/09/2025 | 23:35Redacción Cadena 3

FOTO: "El Xeneize" no pudo doblegar al "Ferroviario", que rescató un gran resultado.

FOTO: "El Xeneize" enfrentó al "Ferroviario" en "La Bombonera".

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en "La Bombonera", en un duelo disputado este domingo a la noche por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Con este resultado, el equipo de La Ribera se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades, un escalón por debajo de Barracas Central, que posee 15 puntos, y dos de Unión, con 16.

Los goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel, mientras que los del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez. 

Resumen del partido

Transmisión de Cadena 3

[Fuente: Noticias Argentinas]

