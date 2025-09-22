Uno por uno, los puntajes de los jugadores de Belgrano en una noche soñada
Por Maxi Molina, Mauricio Coccolo y Gabriel Rodríguez.
22/09/2025 | 23:53Redacción Cadena 3
FOTO: "El Celeste" volvió a superar a "La Lepra" con autoridad.
Belgrano
Thiago Cardozo 6
Gabriel Compagnucci 5
Leonardo Morales 5
Lisandro López 7
Alexis Maldonado 6
Adrián Spörle 7
Lucas Zelarayán 7
Santiago Longo 6
Francisco González Metilli 8
Nicolás Fernández 6
Franco Jara 6
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Belgrano volvió a ganarle a Newell’s con una goleada que hizo delirar a Alberdi
Fue 3-0 por la novena fecha. González Metilli, Fernández y Zelarayán, los tantos. Cardozo le atajó un penal a Benedetto. Maroni se fue expulsado. Hace cinco días, “La B” había vencido a “La Lepra” 3-1 por Copa Argentina.
/Fin Código Embebido/
Newell’s
Juan Espínola 3
Jherson Mosquera 5
Luciano Lollo 3
Víctor Cuesta 3
Alejo Montero 3
Giovani Chiaverano 4
Luca Regiardo 4
Ever Banega 4
Gonzalo Maroni 2
Darío Benedetto 2
Carlos González 2