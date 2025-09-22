Belgrano volvió a ganarle a Newell’s con una goleada que hizo delirar a Alberdi
Fue 3-0 por la novena fecha. González Metilli, Fernández y Zelarayán, los tantos. Cardozo le atajó un penal a Benedetto. Maroni se fue expulsado. Hace cinco días, “La B” había vencido a “La Lepra” 3-1 por Copa Argentina.
22/09/2025
FOTO: González Metilli festeja su primer gol en el "Pirata".
FOTO: "El Pirata" y "La Lepra", otra vez frente a frente.
Belgrano venció este lunes a la noche como local por 3 a 0 a Newell´s Old Boys, en un partido correspondiente a la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Julio César Villagra.
Los goles para el “Pirata” los convirtieron Francisco González Metilli, a los 38 minutos del primer tiempo.
SR. FRANCISCO G. METILLI ?????pic.twitter.com/IQz2IRE4P1— Belgrano (@Belgrano) September 23, 2025
Nicolás “Uvita” Fernández y Lucas Zelarayán aumentaron la ventaja, a los 4 y 42 del complemento, respectivamente.
¡FUNDILAAAAA, UVAAAA!pic.twitter.com/XMfnkyuaOA— Belgrano (@Belgrano) September 23, 2025
v2 CHINO pic.twitter.com/Zy6EGsD9mB— Belgrano (@Belgrano) September 23, 2025
Por su parte, Darío Benedetto falló un penal para “La Lepra”, tapado por el arquero Thiago Cardozo, a los 45 minutos de la etapa inicial.
¡Le leyó las intenciones! Thiago Cardozo le contuvo el penal a Benedetto y esto sigue 1 a 0.pic.twitter.com/heZuBylgnZ— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 23, 2025
En tanto, Gonzalo Maroni se fue expulsado en la visita, a los 6 minutos del segundo período.
Hace cinco días, Belgrano también le había ganado a Newell's por 3 a 1 por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Los relatos de los goles
