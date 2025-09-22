En vivo

Susana Buontempo

Argentina

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Belgrano volvió a ganarle a Newell’s con una goleada que hizo delirar a Alberdi

Fue 3-0 por la novena fecha. González Metilli, Fernández y Zelarayán, los tantos. Cardozo le atajó un penal a Benedetto. Maroni se fue expulsado. Hace cinco días, “La B” había vencido a “La Lepra” 3-1 por Copa Argentina.  

22/09/2025 | 22:57Redacción Cadena 3

FOTO: González Metilli festeja su primer gol en el "Pirata".

FOTO: "El Pirata" y "La Lepra", otra vez frente a frente.

Belgrano venció este lunes a la noche como local por 3 a 0 a Newell´s Old Boys, en un partido correspondiente a la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Julio César Villagra.

Los goles para el “Pirata” los convirtieron Francisco González Metilli, a los 38 minutos del primer tiempo.

Nicolás “Uvita” Fernández y Lucas Zelarayán aumentaron la ventaja, a los 4 y 42 del complemento, respectivamente.

Por su parte, Darío Benedetto falló un penal para “La Lepra”, tapado por el arquero Thiago Cardozo, a los 45 minutos de la etapa inicial.

En tanto, Gonzalo Maroni se fue expulsado en la visita, a los 6 minutos del segundo período.

Hace cinco días, Belgrano también le había ganado a Newell's por 3 a 1 por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Los relatos de los goles

[Fuente: Noticias Argentinas]

