Fin del sueño para River: Palmeiras ganó y pasó a semifinales de la Libertadores
Fue 3-1 en San Pablo por la vuelta de cuartos. En la ida, también había triunfado el equipo brasileño. Salas abrió la cuenta para “El Millo”. Roque y López, dos veces, lo dieron vuelta. Acuña fue expulsado en el cierre.
24/09/2025 | 23:25Redacción Cadena 3
FOTO: El elenco brasileño fue más que "El Millo" y se metió entre los cuatro mejores.
FOTO: El gol de Maximiliano Salas no le alcanzó al "Millonario".
River perdió este miércoles a la noche como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.
El conjunto “millonario” abrió la cuenta por intermedio de Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, pero el elenco brasileño lo dio vuelta en el complemento con tantos de Vitor Roque, a los 6, y José Manuel López, a los 46 de penal y a los 49.
/Inicio Código Embebido/
Copa Libertadores. La eliminación de River fue justificada: enfrentó a un equipo mejor
Comentario de Jorge Parodi.
/Fin Código Embebido/
A los 42 minutos del segundo período, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a River con diez jugadores.
Resumen del partido
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Transmisión de YouTube de la radio
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
[Fuente: Noticias Argentinas]