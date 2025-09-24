La eliminación de River fue justificada: enfrentó a un equipo mejor
Comentario de Jorge Parodi.
24/09/2025 | 23:59
FOTO: El equipo de Gallardo no pudo mantener la ventaja y lo pagó caro.
Audio. La eliminación de River fue justificada: enfrentó a un equipo mejor
La Cadena del Gol
Fútbol internacional. Fin del sueño para River: Palmeiras ganó y pasó a semifinales de la Libertadores
Fue 3-1 en San Pablo por la vuelta de cuartos. En la ida, también había triunfado el equipo brasileño. Salas abrió la cuenta para “El Millo”. Roque y López, dos veces, lo dieron vuelta. Acuña fue expulsado en el cierre.
