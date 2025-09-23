CIATI, un centro tecnológico que certifica calidad de alimentos de exportación

Rodolfo, usted corrigió cuando mencioné que CIATI es un laboratorio, diciendo que es un centro tecnológico. ¿Cómo fue el proceso de pasar de ser un laboratorio a un centro tecnológico?

Fue un proceso que tomó varios años. Producir resultados analíticos no es sencillo; requiere precisión y veracidad. En CIATI generamos 2,5 millones de resultados analíticos al año, siguiendo la norma ISO 17025, que asegura la calidad de los procesos mediante auditorías especializadas. Fuimos el primer laboratorio en Sudamérica acreditado bajo esta norma en 1999, por un organismo español, ya que en ese momento no existía un organismo de acreditación en Argentina.

¿Qué lo llevó a fundar CIATI en Villa Regina, Río Negro, y cómo surgió la necesidad de crear este centro?

En los años 90, la economía del Valle de Río Negro dependía de la exportación de peras y manzanas a Europa y de jugo concentrado a Estados Unidos. Había constantes reclamos económicos por incumplimientos en tolerancias de residuos de plaguicidas y problemas composicionales. Un grupo de profesionales jóvenes nos unimos en un esfuerzo cooperativo para enfrentar estos reclamos técnico-comerciales, dando origen a CIATI. Inicialmente, funcionamos como laboratorio para defender los resultados analíticos frente a laboratorios internacionales. Con la acreditación ISO 17025, logramos credibilidad y comenzamos a trabajar de la mano con nuestros clientes, la economía regional, aprendiendo juntos.

¿CIATI nació para superar barreras fitosanitarias impuestas por otros países?

Sí, pero más que barreras fitosanitarias, se trataba de cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por los importadores. Por ejemplo, las peras y manzanas debían cumplir ciertos estándares, y los jugos no podían exceder niveles de residuos de plaguicidas o contaminantes. Inicialmente, enfrentábamos cuestionamientos de laboratorios extranjeros, pero con el tiempo, nuestra acreditación internacional y la asistencia técnica que brindábamos a los productores nos permitieron superar esos desafíos.

¿En qué momento CIATI pasó de ser un laboratorio a un centro tecnológico?

Nunca dejamos de evaluar la calidad de peras, manzanas y jugos, que hoy representan el 7,8% de nuestro trabajo. Sin embargo, a medida que participábamos en comités científicos internacionales, nos sugirieron diversificar hacia otros productos, como limón y mosto de uva. Esto nos llevó a realizar trabajos de Investigación y Desarrollo (I+D), lo que marcó la transición hacia un centro tecnológico. Gestionar proyectos de I+D requiere capacitación específica, ya que no garantizan éxito inmediato. Además, aprendimos a integrar conocimiento externo trayendo expertos y enviando a nuestro equipo a capacitarse en el exterior.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Cómo se gestó la diversificación hacia otros productos más allá de peras y manzanas?

La diversificación respondió a dos razones clave. Primero, era vital no depender de un solo sector para la sostenibilidad del emprendimiento. Segundo, para mantenernos en la vanguardia tecnológica, necesitábamos equipos de última generación, lo que requería un gran volumen de muestras para amortizar la inversión. Así, comenzamos a trabajar con limón en Tucumán, mosto de uva en Mendoza, y otros productos, enfrentando los mismos desafíos de cumplir especificaciones técnicas para exportaciones.

¿Qué tan difícil fue lograr que los resultados de CIATI fueran reconocidos por importadores de Europa y Norteamérica?

Al principio, enfrentamos rechazos constantes, pero con la acreditación internacional y nuestra participación en comités científicos, como el de la National Food Processing Association, ganamos credibilidad. Un ejemplo significativo fue cuando la responsable de calidad de Coca-Cola reconoció nuestra precisión en un análisis. Trabajamos con productos como concentrado de manzana, pera y limón, demostrando que podíamos cumplir con los estándares más exigentes.

¿CIATI también ayudó a reabrir mercados cerrados por problemas de calidad?

Sí, un caso notable fue con el té argentino, cuya exportación a Inglaterra fue suspendida por la presencia de alcaloides. Descubrimos que el problema venía de malezas mezcladas con el té debido a métodos de cosecha mecanizada. Implementamos metodologías analíticas, validamos los procesos y logramos reabrir el mercado. También resolvimos problemas similares con carnes en Rusia, donde detectamos tetraciclina y ractopamina, y con vinos en China, Inglaterra y Estados Unidos, trabajando con metodologías que incluso el SENASA no podía realizar.

¿Qué tipo de análisis especiales realiza CIATI que no se hacen en otros lugares de Argentina?

Por ejemplo, realizamos análisis de dioxinas, compuestos altamente tóxicos generados por combustiones, que afectan la salud y el medio ambiente. Próximamente, lanzaremos un programa sobre este tema en el Congreso Internacional de ASAGA (Asociación Argentina de Grasas y Aceites) en Rosario.

¿Cómo logra CIATI contar con personal altamente capacitado en una ciudad como Villa Regina, con 45.000 habitantes?

El impacto de CIATI fue tan significativo que motivó la creación de facultades de Ingeniería, Tecnología y Biotecnología de Alimentos en Villa Regina, a cargo de las universidades del Comahue y de Río Negro. Estas instituciones forman profesionales locales, y nosotros complementamos su formación con becas y capacitaciones en el exterior. Además, tenemos una red de representantes en Mendoza, Tucumán, Concordia, Rafaela y Misiones, que garantizan la llegada de muestras al laboratorio en 24 horas.

¿Qué rol juega CIATI en conectar la ciencia con la industria?

Creamos una red llamada Alimenta I+D, que conecta investigadores con la industria para gestionar proyectos de innovación. En Argentina, muchos investigadores publican papers, pero pocos aplican su conocimiento a la producción. Por otro lado, las empresas locales invierten poco en I+D. Nosotros facilitamos esa vinculación, gestionando proyectos con profesionales especializados para responder a las necesidades de la industria.

¿CIATI se sostiene exclusivamente con clientes privados?

Sí, todos nuestros clientes son privados. CIATI es autosustentable y no recibe fondos públicos, lo que logramos gracias a nuestra fuerte vinculación con la industria.

En el contexto actual, donde se debate el valor de la ciencia en Argentina, ¿cuál es su perspectiva?

Es doloroso ver la falta de incentivos y un ecosistema de innovación en el país. Hay profesionales competentes para reestructurar el sistema de ciencia y tecnología, pero falta voluntad para tomar decisiones. Las métricas de hace 30 años ya no son suficientes en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Tanto el sector público como el privado necesitan modernizarse, pero esto debe hacerse con precisión, involucrando a especialistas que entiendan el problema, en lugar de aplicar soluciones indiscriminadas.

Para cerrar, ¿qué libro recomienda a los oyentes?

Recomiendo "Borges y la matemática", de Guillermo Martínez, un matemático y escritor brillante. Sus libros combinan ciencia y narrativa de manera excepcional, y éste en particular es muy inspirador.

Entrevista de Sergio Suppo.