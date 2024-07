Romina Biagioli, la cordobesa que compitió en triatlón: "Es otro sueño cumplido"

Jorge Parodi

Desde hace 121 años que estaba prohibido bañarse en el río Sena, y una promesa del presidente Emmanuel Macron fue recuperar esas aguas para los parisinos y los turistas.

La alcaldesa Anne Hidalgo incluso se lanzó al agua en una campaña en contra de Macron.

Tras toda esta disputa y polémica hoy se rompió con esa prohibición, y después de una suspensión, una postergación ayer por la lluvia y una inversión de 1.400 millones de euros en un sistema para evitar que las aguas residuales se mezclen con las aguas fluviales, este miércoles se llevó a cabo en ese lugar la prueba de natación del triatlón.

De este desafío participó la cordobesa Romina Biagioli, quien finalizó en el 46º lugar, tras algunas caídas, pero aseguró sentirse feliz por haber participado de unos Juegos Olímpicos.

No obstante, cuestionó la imposibilidad de poder realizar las familiarizaciones, es decir las pruebas de reconocimiento del lugar, que fueron canceladas y apenas se les permitió entrar al agua 10 minutos antes de la competencia.

"Creo que varios atletas coincidimos, no sé si es una falta de respeto, pero creo que los atletas necesitamos probar los circuitos, tenemos ese derecho, sobre todo cuando había muchas atletas que no hicimos el evento test el año pasado", criticó.

"Siendo un evento en el que, en el cual había corriente y ciertas personas estaban beneficiadas porque de la mitad para la derecha la corriente corría a 6 metros por segundo y a los costados nada, creo que hay que probarlo, me parece lógico y bueno, no me pareció justo que cancelaran las dos familiarizaciones", lamentó.

Sin embargo, dijo que tuvo suerte en probar esos 10 minutos antes y prevenir que ante la corriente debía plantear una estrategia. "Fueron 10 minutos antes, en los cuales nos tiramos y dije wow, hay un montón de corriente, no pensé que era así", remarcó.

Pese al resultado se mostró contenta por haber tenido la experiencia de nadar en La Paz, Entre Ríos, y saber cómo lidiar con las corrientes y salir bien del agua.

"Para mí estar en un juego olímpico, no sé si suene conformista, pero para mí es otro sueño cumplido", afirmó.