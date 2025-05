Furor por los shows en Argentina: Bad Bunny y el fenómeno de entradas agotadas

Por Fernando Genesir

El fenómeno de los conciertos en Argentina vuelve a tomar protagonismo. Esta vez, Bad Bunny se convierte en el centro de atención, y me encuentro reflexionando sobre la locura que genera ir a verlo.

Recuerdo cuando Coldplay visitó el país. La cantidad de shows que dieron, y cómo la gente se quedó con las pulseritas, recordando el evento. Me sentía extraño, como si me perdiera algo importante por no haber asistido. La presión social era palpable, y ahora, con el puertorriqueño, siento que la historia se repite.

Bad Bunny se convirtió en un ícono de la música actual. Su estilo y letras han capturado la atención de muchos, incluyéndome. Mis hijos me han hecho escuchar sus temas, y debo admitir que me gustan. Sin embargo, la idea de no asistir a sus shows me provoca una sensación de ansiedad.

La primera función en River se agotó rápidamente, y luego se agregaron más fechas. Tres funciones agotadas en un abrir y cerrar de ojos. Me sorprende la cantidad de personas dispuestas a esperar horas en colas virtuales para conseguir una entrada. Esa locura por asistir a un evento musical es algo que no entiendo del todo.

Es curioso cómo los argentinos reaccionamos ante estos fenómenos. Ya sea Coldplay o Bad Bunny, la pasión por la música nos lleva a hacer colas interminables. La emoción de un concierto se convierte en un evento social, y la presión de no formar parte de ello puede ser abrumadora.

No hablo de calidad musical, sino del fenómeno cultural que representan. La música une a las personas, y el fervor por estos artistas es un reflejo de nuestra sociedad.

