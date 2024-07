Biden y Obama coinciden: "No hay lugar para la violencia política"

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que agradece saber que su adversario, Donald Trump, se encuentra bien, después del atentado y sostuvo que no hay lugar en su país para la violencia política.

El siguiente es el texto que emitió Biden:

“Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania.

Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información.

Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenar este hecho".

Por su parte, otro expresidente demócrata, Barack Obama, se pronunció en la misma línea.

"No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación".