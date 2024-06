Vidal: "Jubilados perdieron 100 puntos de inflación con el gobierno anterior"

La ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, defendió enérgicamente la aprobación de una recomposición de la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados.

Según Vidal, "los jubilados perdieron casi 100 puntos de inflación en relación a sus haberes durante el gobierno anterior.

En diálogo con Cadena 3, la legisladora expresó: "El año pasado, la inflación fue de 210% y el aumento para jubilados fue de 110%. Es decir, los jubilados perdieron casi 100 puntos de inflación en relación a sus haberes. Y, frente a eso, hubo silencio y excusas, pero nunca hubo una recomposición".

La ex gobernadora agregó, además, que este Gobierno empezó con toda esas dificultades y con una meta de déficit cero para que definitivamente la inflación no sea un problema e hizo lo correcto, que es establecer por DNU una nueva fórmula que ajuste a las jubilaciones por inflación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, criticó el aumento del gasto público sin especificar cómo se financiará. "Lo que nos pareció fue irresponsable", dijo Vidal sobre la decisión del Congreso.

Sobre el tema salarial de los diputados y senadores, propuso que "los aumentos sigan la movilidad jubilatoria". Al respecto, señaló: "Me parece un disparate lo que hicieron los senadores. Los senadores están ganando 8 millones de pesos y un diputado está ganando 1.400.000."

"En un contexto en el que todavía el Presidente no tiene la Ley Bases, donde todavía no tiene las herramientas que le pidió al Congreso, que hace seis meses está discutiendo una norma para generar empleo, para que la Argentina vuelva a crecer, en lugar de aprobarla, aumenta el gasto. Un gasto que, además, no dice cómo va a pagar, no dice cómo y de dónde se va a financiar", añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vidal también cuestionó el cambio en las políticas educativas en Buenos Aires: "La verdad es que la provincia sigue en un camino de deterioro educativo vergonzoso". En este sentido, destacó su trabajo con dos fundaciones enfocadas en mejorar la alfabetización.

Finalmente, se refirió al trato del Presidente hacia los diputados y senadores: "A mí, no me gustan las descalificaciones, las agresiones, las ofensas". Sin embargo, enfatizó que lo más importante es resolver los problemas del país.

Entrevista de "Informados, al regreso".