Quejas de comerciantes y vecinos del centro de Córdoba por la basura acumulada

Los comerciantes y vecinos del centro de la ciudad de Córdoba y de barrio Nueva Córdoba enfrentan una grave crisis por la acumulación de basura. Los contenedores están atestados y la situación se agrava cada día.

Un comerciante señaló: "Es impresionante cómo se acumula la basura".

Los reclamos a las autoridades no han dado resultados. "Hemos llamado para que vengan y no nos dan soluciones", afirmó un vecino afectado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presencia de ratas también genera preocupación. Un comerciante mencionó que los vecinos se quejan de la proliferación de roedores, especialmente en invierno.

La situación se ha complicado en las últimas semanas. Muchos comerciantes destacaron que la acumulación de residuos se vuelve alarmante, especialmente en un área sin bares o locales gastronómicos.

La Municipalidad argumentó que los bares son los mayores generadores de residuos, pero los comerciantes insisten en que esto no justifica la crisis actual.

Los vecinos y comerciantes de la zona continúan esperando respuestas y soluciones efectivas de las autoridades para abordar esta problemática.

Informe de Jorge Mercado.

