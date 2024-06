Parodi, candidato a intendente de Río Cuarto: "Queremos una ciudad más segura"

El candidato a la intendencia de Río Cuarto por Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi, delineó sus propuestas de campaña en una entrevista con Cadena 3.

El frente que encabeza Parodi está integrado por el radicalismo, el Frente Cívico y la Coalición Cívica. También, combina sellos locales como Riocuartenses por la Ciudad y Respeto, con Encuentro Vecinal y Nos.

Entre las principales medidas que plantea se encuentran la mejora en seguridad, la creación de un Metrobús y la reducción del 30% de los impuestos.

"Son tres ejes bien claros que tenemos de Primero Río Cuarto que tiene que ver con la seguridad, con la innovación y la eficiencia", afirmó Parodi.

En relación a la seguridad, el candidato indicó que es uno de los mayores problemas en Río Cuarto y propuso ponerla "en manos de personas que conocen del tema". Para ello convocaron al comisario mayor retirado, Walter Albelo.

En cuanto al transporte público, el candidato de Primero Río Cuarto criticó el sistema actual y prometió implementar líneas directas para conectar distintos puntos de la ciudad.

Además propuso crear un metrobús: "Río Cuarto es una ciudad rodeada de riquezas y estamos hablando de una obra pública que se puede hacer".

Parodi también abordó el tema impositivo: "Nos comprometemos con los vecinos a bajar los impuestos. Vamos a hacer un gran achique en gastos innecesarios". Según explicó, su plan es reducir las secretarías municipales y revisar contratos políticos para poder disminuir el gasto público.

En relación al ámbito educativo, planteó una intervención municipal desde el nacimiento hasta finalizar la escuela secundaria. "Vamos a intervenir en cada una de estas etapas. Cuando se termine la escuela para que no estén vinculados con ningún tipo de adicción, con mucho contenido", agregó.

A su vez, indicó que también tienen pensado una vinculación con la industria: "Cuando termine la secundaria o previo a eso, que no queden fuera del sistema, lo vamos a vincular con las industrias de Río Cuarto para que puedan tener una salida laboral".

Finalmente, el candidato instó a los riocuartenses a participar en las elecciones del 23 de junio: "Recién les decía que nos dicen que no se puede. Los reyes del ''no se puede'', pusieron las elecciones un fin de semana extra largo. Por eso si te vas de vacaciones, disfrútalo con tu familia, vuelve antes de las 18 horas y que nadie elija por vos porque claramente lo que quieren es que no vayas a votar".

Entrevista de "Informados, al Regreso".