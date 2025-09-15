Musse: absuelven a funcionarios acusados de impedir al padre despedir a su hija

FOTO: El padre de la joven, Pablo Musse, no pudo despedir a su hija.

El jurado popular de la Cámara del Crimen de Primera Nominación de Río Cuarto absolvió este lunes a los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba, cuando su hija se encontraba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus.

Los jurados exculparon a Eduardo Javier Andrada y Analía Morales, quienes estaban acusados del delito de abuso de autoridad.

Andrada, exdirector del Hospital René Favaloro de Huinca Renancó, y Morales, asistente social, eran integrantes del COE regional Río Cuarto y fueron juzgados por impedir que Pablo Mousse se despidiera de su hija en agosto de 2020.

Tras conocerse el fallo, el abogado del padre de la joven fallecida, Carlos Nayi, se mostró decepcionado y declaró a Cadena 3: "Hoy se va con nada entre las manos".

En ese marco, Nayi adelantó que se evaluarán los argumentos del jurado para apelar la decisión.

Además, el letrado consideró que la prueba presentada en el juicio era suficiente para responsabilizar a ambos funcionarios. "Entendía eran responsables del incumplimiento del derecho de funcionario público", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el fiscal de Cámara, Julio Rivero, también mostró su descontento con el veredicto. "Creíamos haber sido muy contundentes en cuanto a la acreditación de los hechos", comentó a Cadena 3.

Rivero mencionó que el miedo irracional durante la pandemia llevó a decisiones que resultaron en conductas crueles o inhumanas.

El caso se centró en el incidente ocurrido el 16 de agosto de 2020, cuando Pablo Mousse, acompañado de su cuñada, intentó ingresar a Córdoba para despedirse de su hija, quien falleció pocos días después.

Cabe señalar que el jurado popular decidió absolver a Morales por unanimidad y a Andrada por mayoría.

Rivero también destacó la dificultad de buscar responsabilidades más arriba, señalando que Andrada tenía autonomía funcional en sus decisiones. "Andrada era la provincia", concluyó el fiscal, refiriéndose a la autoridad que tenía en ese momento.

Informe de Víctor Rapetti.