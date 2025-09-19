Milei cierra su paso por Córdoba con un acto de campaña en el Parque Sarmiento
El mitin se realiza este viernes a la tarde en las escalinatas del Mirador del Coniferal, en avenida Poeta Lugones. El Presidente está acompañado, entre otros dirigentes, por el primer candidato a diputado, Gonzalo Roca.
19/09/2025 | 18:27Redacción Cadena 3
FOTO: Una multitud asiste al acto de campaña del líder libertario en Nueva Córdoba.
Tras su paso por la Bolsa de Comercio y la entrevista con Cadena 3, el presidente de la Nación, Javier Milei, cierra este viernes a la tarde su paso por Córdoba con un acto de campaña en la capital provincial.
El mitin se desarrolla en las escalinatas del Mirador del Coniferal en el Parque Sarmiento, ubicadas en avenida Poeta Lugones en barrio Nueva Córdoba, donde se ha congregado una multitud para apoyar al líder libertario.
/Inicio Código Embebido/
Elecciones legislativas. Milei tildó de "mentiroso" a Schiaretti y advirtió: "Va a destrozar a la gente"
En una entrevista exclusiva con Cadena 3, el presidente apuntó directamente contra el exgobernador y actual candidato a diputado nacional, cuestionando su propuesta fiscal: "Debería llevar el IVA al 42%".
/Fin Código Embebido/
El jefe de Estado está acompañado, entre otros dirigentes, por el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia, Gonzalo Roca, y por el jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.
Además, la comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la legisladora Lilia Lemoine.
/Inicio Código Embebido/
#MileiEnCadena3. Milei en Cadena 3: "Seguramente lo mejor empezará después del 26 de octubre"
El Presidente habló con el director periodístico de la emisora, Sergio Suppo, en el marco de su visita a Córdoba donde disertó en la Bolsa de Comercio. El mandatario redobló sus críticas a Schiaretti.
/Fin Código Embebido/
En el lugar, el mismo donde Milei hizo campaña en 2022, se montó un importante operativo de seguridad.
Además, la Policía cortó los accesos a la avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, por lo que no hay circulación de vehículos en la zona.
En desarrollo.
Informe de Jorge Mercado.