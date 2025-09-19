Milei cierra su paso por Córdoba con un acto de campaña en el Parque Sarmiento

FOTO: Una multitud asiste al acto de campaña del líder libertario en Nueva Córdoba.

Tras su paso por la Bolsa de Comercio y la entrevista con Cadena 3, el presidente de la Nación, Javier Milei, cierra este viernes a la tarde su paso por Córdoba con un acto de campaña en la capital provincial.

El mitin se desarrolla en las escalinatas del Mirador del Coniferal en el Parque Sarmiento, ubicadas en avenida Poeta Lugones en barrio Nueva Córdoba, donde se ha congregado una multitud para apoyar al líder libertario.

El jefe de Estado está acompañado, entre otros dirigentes, por el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia, Gonzalo Roca, y por el jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.

Además, la comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la legisladora Lilia Lemoine.

En el lugar, el mismo donde Milei hizo campaña en 2022, se montó un importante operativo de seguridad.

Además, la Policía cortó los accesos a la avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, por lo que no hay circulación de vehículos en la zona.

En desarrollo.

Informe de Jorge Mercado.