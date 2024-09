Llaryora pidió endurecer las penas por incendios: "Sucede año tras año"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció sobre la grave situación de incendios forestales en Capilla del Monte, donde más de 32 personas han sido evacuadas.

Directamente desde Capilla del Monte, el mandatario cordobés habló con Cadena 3 y aprovechó para agradecer a los bomberos, la defensa civil, la policía y los vecinos por su labor en la emergencia.

"Lo importante es obedecer las órdenes de la planificación", enfatizó, reconociendo la dificultad de evacuar hogares.

En ese sentido, destacó el heroísmo de un policía que arriesgó su vida para rescatar a una anciana en medio del incendio. "Quiero destacar la actitud de un policía y de un héroe", afirmó.

Sin embargo, el gobernador también expresó su preocupación por la causa de los incendios, señalando que "la mayoría de los incendios que se han producido este año no tienen que ver con hechos fortuitos, sino con descuido o hechos dolosos".

Llaryora fue enfático y solicitó que se apliquen sanciones severas a quienes inician incendios intencionales, indicando que "no puede ser que no haya penas acordes al daño que se hace".

Este fuego no tiene lógica y cuando las cosas no tienen lógica, la lógica es que hay alguien prendiendo fuego", puntualizó y sentenció: "La justicia tendrá que determinar, pero no puede ser que estemos en esta situación, de personas, viviendas destruidas, las faunas y animales muertos".

En cuanto a los recursos disponibles, el gobernador aseguró que Córdoba cuenta con un fondo de catástrofes de 5.000 millones de pesos y un cuerpo altamente profesional para combatir incendios, incluyendo el ETAC, con más de 1.000 efectivos.

Finalmente, Llaryora hizo un llamado a la población a disfrutar de las vacaciones de manera responsable, evitando encender fuego en áreas de riesgo. "No se puede permitir que se repitan estas situaciones", concluyó.

Informe de Tomás Villagra. Entrevista de "Informados, al Regreso".