El policía que salvó a la mujer de 80 años: “La vi en estado de shock y no dudé"

El cabo de la Policía de Córdoba Jorge Acevedo resultó con quemaduras tras rescatar del fuego a una mujer de 80 años, quien resultó ilesa, en los incendios de este viernes en San Esteban. "La vi en shock y no dudé", dijo en diálogo con Cadena 3 tras el episodio.

Mientras se realizaban trabajos de evacuación, en el sector del Antiguo Camino Nacional de esa localidad, el personal policial rescató a la mujer que se encontraba parada sola fuera de su vivienda en una tranquera ya alcanzada por el humo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me encontraba colaborando con los incendios y en un momento nos dicen que repleguemos y cuando estoy regresando en el medio del humo veo a una mujer en una tranquera en estado de shock. No lo dudé, me bajé del móvil y la busqué”, explicó Acevedo a Cadena 3.

El policía subió a la señora a su móvil, pero la columna de humo no lo dejaba ver y no lograba salir de la zona ni para adelante ni para atrás y las cubiertas del auto comenzaron a quemarse, por lo que decidió salir a píe y arrastrar a la mujer en el piso, debido "a que al ras del piso la densidad de humo es menor".

Acevedo logró arrastrar a la mujer a un lugar seguro, alejado del fuego, y agradeció que ella no sufrió lesiones graves. “Tengo entendido que la señora no tiene ninguna lesión, no tragó humo”, aseguró.

El efectivo resultó con quemaduras de primer grado en sus brazos, por lo que fue trasladado hasta un nosocomio de La Falda para su asistencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cabo Acevedo, que lleva 15 años en la fuerza y que además es profesor, destacó la importancia de la capacitación en situaciones de emergencia. “Siempre les digo a mis alumnos que miedo ante una situación así vamos a tener todos, el tema es tratar de que ese miedo nunca nos controle”, agregó.

Además, el policía reconoció la labor de los bomberos: “El calor en ese momento es muy intenso, le doy mi reconocimiento a los bomberos que siempre están en primera línea, hoy sentí un poco lo que viven ellos día a día”

“Sentía que tenía que sacar a esa mujer de ahí, nada más”, concluyó el policía.

Entrevista de "Informados, al regreso".