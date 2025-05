Verstappen y Red Bull superaron a los McLaren y Mercedes en la Qualy de Miami

El campeón mundial Max Verstappen de Red Bull Racing consiguió la pole position para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, batiéndose en un durísimo duelo de vueltas finales de Q3 con los McLaren y los Mercedes, finalizando Lando Norris y el cada vez más sorprendente joven de 18 años, Andrea 'Kimi' Antonelli como sus escoltas.

Con la pista seca del urbano Autódromo Internacional Miami -5.412 mts- y en permanente evolución -después de las lluvias del mediodía- la clasificación de tres fases comenzó y finalizó con tono vibrante.

La Q1, que en los primeros 12' de sus 18' minutos tenía adelante Antonelli 1.27.077s y luego a Sainz, Piastri, Albon y Bortoleto en el Top 5; cerró ya con Verstappen 1.26.870s al frente, seguido por Norris +0.085, Piastri +0.136, Russell +0.144, Albon +0.172, Antonelli, Sainz, Hamilton, Tsunoda, Hadjar, Bortoleto, Leclerc, Doohan -pasando muy bien con el Alpine-, Lawson y Ocón, con el pasaporte para seguir.

En el camino, se quedaron Hulkenberg, Alonso -su auto reparado apenas a tiempo después del golpe del Sprint-, Gasly -que no le puede encontrar la vuelta a su Alpine-, Stroll y Bearman.

En Q2, Piastri 1.26.292s puso con el primer giro una vuelta de 'pole', proponiéndose como el gran candidato antes de la fase final. En la mitad de este segmente, marcaba buenas diferencias sobre su compañero Norris +0.230, Antonelli +0.337, Verstappen +0.374 y Albon +0.586, otra vez metido entre los cinco mejores con el Williams. Y el tablero de las vueltas finales -arriba- solo lo moverían el segundo Mercedes y el segundo FW47. Para que los diez elegido para la definición sean: Piastri, Norris, Russell, Antonelli, Verstappen, Sainz, Albon, Leclerc, Tsunoda y Ocón con el Haas.

Eliminados quedaban Hadjar, Hamilton -lo intentó todo, pero no pudo-, Bortoleto, Doohan y Lawson.

En Q3, con los primeros giros rápidos, se vio de entrada la verdadera dimensión del ritmo del Red Bull de Verstappen 1.26.492s, seguido muy de cerca por los McLaren Norris +0.003, Piastri +0.017 y luego Antonelli +0.243, Albon +0.671 -otra vez quinto en su primer intento-, Russell +0.681 -quejoso con el deslizamiento de su W16-, Sainz +0.736, Ocón +0.915 y Tsunoda +1.166.

Y cuando todos pensaban que a Piastri le quedaba la vuelta de "26,2" de Q2 y podría salir a definir con ella, no sucedió. Porque los primeros en salir fueron los Red Bull y detrás de Tsunoda, Verstappen 1.26.204s fue el que bajó la mejor vuelta del día de Piastri para quedarse con la pole #43 de su carrera y regalársela como primer trofeo a su hija 'Lily', recién nacida.

Sus cuatro rivales para el duelo, cerraron vuelta detrás suyo pero ninguno pudo. Norris +0.065 -con una bloqueada que le hizo perder valioso tiempo-, Antonelli +0.067, Piastri +0.171 y Russell +0.181, completaron el Top 5. Los Williams encabezan el segundo pelotón, del 5° al 10°, con Sainz, Albon, Leclerc, Ocón y Tsunoda, preparados para partir mañana desde la mitad del frente de la grilla.

Fue una clasificación vibrante y emocionante para todos, pero más que nada para el campeón Max Verstappen, que lo hizo saber de esta manera: "Ha sido una clasificación fantástica. Creo que mejoramos un poco el coche, lo que me ayudó a rotarlo mejor. Sinceramente, Q1, Q2, Q3, simplemente mejorando en cada vuelta, intentando encontrar un poco más el límite. Tuve un pequeño contratiempo en mi última vuelta, en la curva 1, así que perdí algo de tiempo. Aquí es muy complicado con los neumáticos a lo largo de una vuelta, pero al final salió bien, así que estoy muy contento de estar en la pole".

