Norris aprovechó un final enloquecido y ganó el Sprint cuando se secó la pista

El británico Lando Norris de McLaren ganó el Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que comenzó con la pista húmeda y tuvo un desarrollo inesperado que lo benefició cuando marchaba segundo y la pista comenzó a secarse en la parte final de su extensión recortada a 18 vueltas.

Cruzando la bandera de cuadros detrás del Auto de Seguridad -en las tres vueltas finales- lo escoltaron su compañero Oscar Piastri, que había tomado la punta en la partida y conducido casi toda la prueba, y un brillante Lewis Hamilton que fue el primer piloto del lote de punta llamado a los boxes a cambiar por neumáticos ''slicks'' por Ferrari.

La carrera se abrió vibrante, luego del retraso de la partida de 25' minutos para que la pista secara lo suficiente. La humedad del piso, sin embargo le jugó una mala pasada al poleman, Andrea 'Kimi' Antonelli que quedó patinando un poco con el Mercedes. Lo suficiente, como para que Piastri lo emparejara y le dejara el auto puesto por dentro en la Curva 1.

El joven se fue afuera y la primera fila india de la carrera se armó levantando 'spray' con: Piastri, Norris, Verstappen, Antonelli, Russell, Hamilton, Albon, Alonso, Lawson, Hadjar, Stroll, Ocón, Gasly, Sainz, Hulkenberg, Bearman, Tsunoda, Doohan y Bortoleto. Charles Leclerc -Ferrari- los miraba desde el box porque había golpeado su SF-25 cuando marchaba bajo la lluvia intensa a la pre-grilla.

Casi, sin ningún cambió importante, girando en un ritmo de 1m42s, la carrera corta avanzó hasta sus diez giros iniciales, cuando la pista comenzó a secarse muy rápidamente. En la vuelta 11, Red Bull hizo parar a Tsunoda que marchaba en P17 para colocarle 'slicks' amarillas y chequear si valía la pena hacer lo mismo con Max.

Pero, dos vueltas más adelante, Ferrari llamó Hamilton, segura de que podía descontar alrededor de 6s por giro con las gomas rojas. Cuando los demás equipos vieron que se trataba de la estrategia correcto, todos los pilotos comenzaron a parar desesperadamente.

Piastri -puntero- tuvo la prioridad sobre Norris en McLaren. Quien debió esperar un giro más para hacerlo. Y fue su golpe de suerte, porque tras heredar la punta de su compañero se dirigía a los boxes a poner sus gomas lisas cuando Lawson embistió en la Curva 10 a Alonso, lo hizo estrellarse y sacó el AS que le dio a Lando el cambio de gomas 'gratis'.

Porque entró puntero y salió puntero para ganar un 'Sprint' que seguramente no entraba en sus cálculos. Dejando detrás suyo a su 'coequipier' -principal rival por el título, ahora 9 puntos adelante- y a Hamilton.

Alex Albon -Williams-, George Russell -Mercedes-, Lance Stroll -Aston Martin-, Liam Lawson -RB- que seguramente será penalizado por chocar a Fernando Alonso -Aston Martin- y Oliver Bearman -Haas- fueron los ocho pilotos que sumaron puntos.

Max Verstappen -Red Bull- había finalizado cuarto, pero fue penalizado con 10" segundos por golpear a Andrea Antonelli -Mercedes- con su "salida insegura" del box cuando cambió los neumáticos intermedios por secos.

Antonelli ?? Piastri The Sprint begins with a bold move from championship leader, Oscar Piastri ??

El jovencito italiano que había partido desde la pole con su W16 #12, patinó en el piso húmedo y apretado en la Curva 1 por el MCL39 #81 de Piastri, perdió la línea y cuatro posiciones. El inconveniente con Verstappen en el ''pit lane'' le impidió detenerse correctamente en su box y tuvo que hacer otro giro para cambiar su gomas. Finalizó 10° con Yuki Tsunoda de Red Bull, delante.

All the drama! ??



Catch this pit lane collision and many other dramatic moments in the Sprint highlights ??