Llaryora: "Ningún modelo puede sostenerse sobre la marginación y la exclusión"
En el marco del lanzamiento de Provincias Unidas en Río Cuarto, el gobernador de Córdoba propuso un enfoque centrado en el trabajo y la producción para un futuro mejor.
12/09/2025 | 19:03Redacción Cadena 3
FOTO: Llaryora durante el lanzamiento de Provincias Unidas.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, criticó duramente los modelos económicos actuales y pasados de Argentina, señalando que han generado pobreza, desempleo y cierres de empresas.
En un contexto de condiciones favorables para el país, afirmó que el modelo actual, basado únicamente en la macroeconomía, no resuelve los problemas estructurales y solo agudiza la crisis.
“Lo único que está generando es desempleo, cierres de persianas de empresas”, aseguró.
Llaryora destacó el modelo de “Provincias Unidas” como una alternativa centrada en el trabajo y la producción, algo que, según él, no se veía en Argentina desde hace décadas.
“Nadie está contento cuando lleva a su hijo a un comedor popular o busca constantemente un subsidio. Todos quieren trabajo, que sus hijos coman en casa y tener un sector público y privado que brinde empleo”, enfatizó.
Además, abogó por una Argentina de ascenso social, donde el estudio y el esfuerzo permitan prosperar. Con un tono optimista, el gobernador confió en que su espacio político crecerá en las próximas elecciones, consolidándose como una de las principales fuerzas del país.
“Lo que proponemos es una alternativa de futuro”, concluyó.
