Pullaro: "Aquí hay un proyecto político que cuida lo que se hizo bien"

El gobernador de Santa Fe destacó el rol histórico del interior productivo y dijo que el nuevo espacio político "mira fundamentalmente al futuro".

12/09/2025 | 14:09Redacción Cadena 3

FOTO: Pullaro remarcó que el espacio Provincias Unidas no se define por ideologías.

  1.

    Audio. Pullaro: "Aquí hay un proyecto político que cuida lo que se hizo bien"

En un acto realizado en Río Cuarto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó del lanzamiento de Provincias Unidas, una nueva fuerza política con proyección hacia las elecciones de 2027. 

El encuentro reunió a mandatarios de seis provincias argentinas, quienes buscan consolidar un proyecto político centrado en el trabajo, la producción y el equilibrio fiscal, con un fuerte mensaje hacia el futuro del país.

En su discurso, Pullaro destacó el rol histórico del interior productivo. "A este interior que siempre le dio mucho más a la República Argentina que lo que la República Argentina le dio a este interior productivo. Por eso, hoy conformamos Provincias Unidas".

El gobernador santafesino fue enfático al señalar que el objetivo es claro. "No queremos volver atrás nuevamente, para que el kirchnerismo no se envalentone. Aquí hay un proyecto político que cuida lo que se hizo bien, pero mira fundamentalmente al futuro".

Pullaro subrayó que el futuro de Argentina está ligado al "mundo del trabajo, de la producción, con el campo, con la industria, con el litio, con el petróleo, con el gas". En este sentido, destacó la capacidad de las provincias que integran esta fuerza para administrar eficientemente los recursos, manteniendo el equilibrio fiscal como un principio "sagrado, pero con los ciudadanos adentro". 

Además, resaltó el papel de los gobernadores en el mantenimiento de la paz social. "Si hoy hay paz social en la República Argentina, es porque los gobernadores de las 24 provincias hemos cuidado de eso".

Informe de Víctor Rapetti.

