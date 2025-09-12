Pullaro: "El kirchnerismo no es la alternativa, el modelo actual debe superarse"

En el marco de la Exposición Rural de Río Cuarto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de un encuentro junto a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), además del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas. El santafesino llamó a consolidar un proyecto político que ponga al interior productivo como motor de desarrollo nacional.

Pullaro remarcó que el espacio Provincias Unidas no se define por ideologías, sino como un frente de gestión con soluciones concretas para los problemas de los ciudadanos. “Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene”, afirmó.

En su discurso, el gobernador sostuvo que la propuesta busca superar experiencias políticas que, según indicó, fracasaron en la historia reciente del país. “Argentina no vuelve más atrás. El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual del presidente Javier Milei se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, señaló Pullaro, al tiempo que pidió construir una fuerza parlamentaria sólida que represente al trabajo, la producción y el federalismo.

Por último, el mandatario santafesino puso en valor el aporte histórico del interior al desarrollo argentino y planteó la necesidad de que esa contribución sea reconocida.

“Nuestro objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina. Las provincias del interior siempre dieron más al país de lo que recibieron. Hoy tenemos la oportunidad de generar empleo y crecimiento económico desde quienes sabemos administrar bien los recursos”, subrayó.