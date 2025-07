Hoy tampoco se computarán faltas en colegios de la provincia de Córdoba

El secretario de Educación de la provincia de Córdoba, Luis Franchi, informó que se mantendrá la medida de excepcionalidad del no cómputo de inasistencias este martes 1 de julio.

Esta decisión aplica a todos los turnos y modalidades del sistema educativo provincial, tanto en escuelas de gestión estatal como privada. "Se va a garantizar el servicio de Paicor y todas las escuelas estarán abiertas", afirmó Franchi a Cadena 3.

La medida responde a las bajas temperaturas que está atravesando la provincia, que no está acostumbrada a condiciones climáticas extremas. "Cuando sucede esta condición climática denominada ‘ola polar’, nosotros en el territorio provincial no estamos acostumbrados a temperaturas bajo cero", explicó el funcionario.

La asistencia media en las escuelas este lunes ha sido baja, con un promedio del 35%, siendo especialmente notoria en el nivel inicial.

Franchi detalló que "los padres de niños de 3, 4 y 5 años son los que menos han enviado a sus hijos a los jardines". En el nivel primario, la asistencia ha variado considerablemente entre diferentes escuelas, mientras que, en el nivel secundario, muchos estudiantes se encuentran en medio de los exámenes complementarios programados para julio.

Ante la consulta sobre la inasistencia, el funcionario indicó que "la inasistencia ha sido promedio del 65% y la asistencia del 35%". Además, se está evaluando la situación día a día en función de las condiciones climáticas y de salud. "Estamos trabajando en una articulación entre los ministerios para definir cómo va a ser el desarrollo de esta ola polar", comentó Franchi.

Finalmente, aclaró que la decisión de no computar inasistencias se basa exclusivamente en las condiciones climáticas y no en un aumento de enfermedades respiratorias. "No tenemos ningún reporte que implique que por enfermedades respiratorias debamos realizar este no cómputo de inasistencias", concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso". Informe de Alejandro Bustos.