Francos, en la UIC: “El kirchnerismo le hizo mucho daño al país demasiados años”

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, apuntó este martes contra el kirchnerismo; enfatizó que el equilibrio fiscal es innegociable; y se mostró cauto sobre el desenlace de la votación en la Cámara de Diputados del veto del presidente, Javier Milei, a la ley de financiamiento universitario.

En una entrevista con el director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo, en el marco del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Francos dijo, al ser consultado acerca de si aceptaría dialogar con Cristina Kirchner si lograra presidir el Partido Justicialista (PJ), que “el kirchnerismo le hizo mucho daño al país durante demasiados años”.

“Si se viene a hablar con las mismas recetas que hundieron al país, que no veo que hayan cambiado, ¿qué sentido tiene?”, afirmó.

En ese marco, el funcionario nacional destacó la actitud que Córdoba tuvo frente a los gobiernos “K”: “Es un ejemplo de una provincia que resistió, pero eso no pasó en otras. Ojalá otros hagan lo mismo”.

Por otra parte, Francos subrayó que el equilibrio fiscal no es negociable: “El Gobierno va a tener déficit cero cueste lo que cueste. Milei me ha dicho que él no está aquí para hacer política”.

Por último, al ser interrogado acerca de si el oficialismo tiene los votos para ratificar este miércoles en la Cámara de Diputados el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, respondió: “Hay que esperar. No quiero adelantarme. Son votaciones muy complicadas. Creemos que estamos razonablemente bien, pero no puedo decir que estén confirmados todos los votos que se necesitan”.

Entrevista de Sergio Suppo.