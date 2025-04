Padre de Jesica Cirio: "No sabía de la muerte de Verónica, estoy muy triste"

El padre de Jesica Cirio aseguró que un programa de espectáculos que no estaba enterado de la muerte de su hija del corazón. ”No sabía nada de lo que pasó. Estoy muy triste y enojado por la situación", expresó.

Horacio Cirio brindó una comunicación telefónica a los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, en dónde aseguró que ni Jesica Cirio o Marta Elisa Perutich, su ex esposa, le avisaron lo sucedido.

Por otra parte, Horacio aseguró “Ella era una hija para mi. Cuando comencé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18 años”. Además fue contundente con su respuesta: “No tienen corazón. No sé porqué no me avisaron. Yo no iba a hacer un circo de esto”.

“Quiero saber dónde está el cuerpo, si le hicieron una autopsia, quiero saber a dónde la van a sepultar para ir a llevarle una flor y rezarle un padre nuestro", expresó.

“Tengo entendido que se murió hace un mes y no me dijeron nada porque me ignoran completamente, tanto mis hijos biológicos como la madre”, reveló el papá de Cirio, consternado por lo sucedido

Verónica Mestre tenía 57 años, estaba separada y tenía dos hijas. Horacio Cirio dijo que la última vez que la vio fue hace seis años atrás mientras caminaba por el centro de Lanús.