Córdoba debate la regulación de Uber: qué opinan taxis y remises

El Consejo Deliberante de Córdoba se prepara para debatir este jueves la regulación de taxis y aplicaciones de transporte, en una jornada marcada por la opinión dividida de los diferentes actores del sector.

Juan Manuel Castillo, representante de los trabajadores del taxi, expresó a Cadena 3 su preocupación: “El proyecto entra, pero no tiene despacho. Están muy preocupados los taxistas y la gente que trabaja con las aplicaciones”. Castillo destacó que el cupo de 4.000 vehículos es insuficiente y afirma que “la oferta y demanda está perfectamente censada por un estudio que hizo la Universidad Nacional de Córdoba”.

Asimismo, advirtió sobre las implicancias de liberar el cupo: “El taxi es 24 horas, 7 días, 365 al año. Velamos por la prudencia de las familias que están afectadas al taxi”. Castillo insistió en la necesidad de una regulación equitativa, donde “el que quiera ser Uber, que sea Uber, que haga ITV, que tenga el carnet”.

Por su parte, Adrián Páez, representante de las empresas de remises, aportó a Cadena 3 otra visión: “Si se aprueba esta ordenanza, habilita a las aplicaciones que tienen algunas empresas a que puedan recibir viajes”. Páez cuestionó la competencia desleal, argumentando que “las aplicaciones están desreguladas y cobran precios más bajos”.

El debate incluye también la diversidad de opiniones dentro del Consejo. El proyecto podría estar sujeto a modificaciones, con algunos concejales interesados en ajustar costos para que los taxis puedan competir más efectivamente, o que el taxista puede utilizar la aplicación de manera legal.

Este jueves, a partir de las 11, tanto taxistas como remiseros se congregarán en el Consejo, donde se anticipa una intensa discusión sobre el futuro del transporte en la ciudad y las decisiones que se tomen respecto a la regulación de las aplicaciones.