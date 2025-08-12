Taxistas protestan en Córdoba por falta de acuerdo sobre la regulación de Uber

Los taxistas de Córdoba mantienen una fuerte protesta debido a la falta de avances en el proyecto de ordenanza que regula las aplicaciones de transporte. Este martes, los taxistas expresaron su malestar frente al Consejo Deliberante, reclamando explicaciones sobre la cantidad de permisos que se otorgarán para manejar plataformas como Uber y Cabify.

Jorge Montes, titular de los Permisionarios, afirmó a Cadena 3: "Nosotros estamos trancaditos en su casa, esperando que se den los cruces". Además, expresó su descontento con la situación actual: "La única incertidumbre la tenemos nosotros".

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Tensión. Incidentes en Córdoba por regulación de Uber: la respuesta de los taxistas El Consejo Deliberante debatió la regulación de Uber en medio de protestas de taxistas. Jorge Montes advirtió sobre el impacto en el empleo y los recientes incidentes violentos entre choferes.

/Fin Código Embebido/

Los taxistas demandan mayor claridad en el proceso, ya que han experimentado constantes cambios en la agenda legislativa. Montes subrayó: "Votamos a concejales que creíamos eran ciudadanos normales, y que para eso los habíamos votado".

Por otro lado, la concejal del PRO, Jessica Rovetto Yapur, comentó que "la mayoría de la sociedad ya está pidiendo esto" y defendió la necesidad de habilitar aplicaciones de transporte sin limitaciones de cupo. Además, destacó la importancia de ayudar a los taxistas con la reducción de cargas impositivas y burocráticas.

Yapur explicó: "Cada cosa son 100.000, 50.000 pesos. Ellos cada vez que tienen que actualizar la baja de bandera, tienen costos que son entendibles".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se espera que el Consejo Deliberante retome el debate el próximo jueves, donde podrían definirse posibles modificaciones al proyecto original, que contemplaría la entrega de un total de 4000 permisos. La expectativa está puesta en si se eliminará o no el cupo propuesto.

Informe de Gonzalo Carrasquera