Bullrich pidió "dinamitar el régimen económico kirchnerista” y criticó a Pretto

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio y ex ministra de Seguridad de la Nación, señaló en diálogo con Cadena 3 que buscará "dinamitar el régimen económico del kirchnerismo" y cruzó duramente a Javier Pretto, expresidente del PRO en Córdoba que buscará la viceintendencia en la fórmula con el oficialista Daniel Passerini.

Por otra parte, Bullrich valoró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impide las elecciones de este domingo en Tucumán y San Juan: "Hay un problema de origen porque las Cortes Supremas de Justicia de Tucumán y San Juan, impulsadas por ambos gobiernos, violaron las constituciones, que son claras y taxativas con respecto a los períodos y reelecciones".

En relación a la situación política en Córdoba, Bullrich expresó su satisfacción por el trabajo en conjunto con Sebastián García Díaz, candidato a intendente por el PRO en la capital cordobesa, y repudió la conducta del expresidente del partido: "Es absolutamente repudiable la conducta de Pretto. Siendo presidente de un partido e irse a una fórmula del adversario político, parece que su único interés es su poder y destruir a Juntos por el Cambio. Debe ser repudiado por toda la ciudadanía, no hay que votar a alguien con una conducta así".

Además, Bullrich cuestionó el hecho de que Córdoba no tenga elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y lo atribuyó a la intención de los oficialismos de controlar la conformación de las listas.

Sobre el Gobierno nacional, la precandidata a presidenta criticó su gestión económica y respondió a declaraciones de dirigentes como Grabois, Pérsico y Moyano: "Ahora están muy tranquilitos. Cuando quieran impedirnos gobernar, el pueblo entero saldrá a defender lo que eligió, se van a enfrentar no a una presidenta sino a un pueblo".

Bullrich también manifestó su postura crítica hacia el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó estar dispuesta a cambiar la situación económica del país si llega a la presidencia.

"Está claro que Massa no hace lo que tiene que hacer. Si hubiera bajado el gasto, más equilibrio fiscal, Argentina estaría un poquito mejor. Decidieron seguir por el camino más brutal del populismo".

La ex ministra de Seguridad de la Nación también destacó los desafíos económicos que enfrenta el país, como "la inflación, el desorden económico y las dificultades para importar y exportar". Además, señaló que el Estado "se lleva el 50% de la producción de cada argentino".

La precandidata a presidenta aseguró estar dispuesta a cambiar estas situaciones y buscar un plan de estabilidad para reducir la inflación y generar confianza: "Argentina va a arrancar, tiene motores importantes, pero hay que hacer un cambio profundo, hay que dinamitar el régimen económico del kirchnerismo. Es imposible estar con tantos tipos de cambio, se necesita equilibrio fiscal, un Banco Central independiente sin emitir y prestarle al Tesoro".

Finalmente, la ex ministra de Seguridad de la Nación indicó que aún no tiene definido a su compañero de fórmula, pero que debe ser "alguien que se juegue por la Argentina, no puede ser un tibio ni diga que va a hacer las cosas a medias, que se quede a medio camino, porque la Argentina del medio camino ya lo probamos varias veces, alguien con mano firme e ideas claras".

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Alejandro Bustos.