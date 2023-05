Bullrich dijo que no importa si su compañero no es del PRO: "Que no sea tibio"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich afirmó que "no importa" si su compañero de fórmula es o no del PRO sino que "no sea tibio y no tenga miedo" para realizar "el trabajo duro" que llevará adelante en caso de llegar al poder.

"Tiene que ser una persona que se perfile en la misma dirección de los cambios que quiero hacer. Que tenga la capacidad de manejar un Senado para sacar las leyes y derogar todas las que va a haber que derogar", afirmó Bullrich al participar en la tarde de este martes del foro de negocios AmCham Summit 2023-Protagonistas de la próxima Argentina, que se realiza en un hotel de Puerto Madero.

La exministra de Seguridad aseguró que en caso de perder las PASO contra Horacio Rodríguez Larreta va a ser "seria y responsable" y va a poner "toda la fuerza" para que la coalición opositora gane.

"La primaria tiene un contrato previo, que no está escrito: el que gana tiene que ser muy generoso y el que pierde tiene que poner toda su fuerza para que esa fuerza política gane. Ese es el acuerdo que está implícito, sino sos el que se lleva la pelota de la cancha", subrayó.

La titular en licencia del PRO también se refirió al escenario electoral en la provincia de Buenos Aires y afirmó que los tres precandidatos que respalda "no van a ir todos a las PASO" sino que "vamos a discutir y elegir a uno".

"Con los tres candidatos que estoy caminando, Joaquín De la torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, tenemos un acuerdo hecho. Vamos a elegir a uno de los tres y los otros van a aceptar el veredicto", indicó.

Sobre la posibilidad de que también participe el diputado Cristian Ritondo, más cercano a María Eugenia Vidal, afirmó que aún no ha habido conversaciones: "Todavía no hemos hablado con (Cristian) Ritondo. No voy a tomar ninguna decisión", destacó.

Sobre las reformas laborales que implementará en caso de ganar las elecciones, Bullrich afirmó que "hay convenios colectivos" que "hay que sacarlos".

"Son convenios del año 1975 que tienen un sistema que está fuera de lo que es hoy la forma de trabajo", explicó.

Además, Bullrich apuntó contra el marco regulatorio de las indemnizaciones laborales y dijo que "no es razonable" ya que genera un "pasivo brutal sobre las empresas" y que se deben "hacer cambios".