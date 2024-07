Advierten que todavía no hay un plan que se preocupe por la "economía real"

FOTO: Para economista todavía no hay un plan que se preocupe de la economía real

FOTO: Para economista todavía no hay un plan que se preocupe de la economía real

La economista Gisela Veritier, directora de la escuela de negocios de la UCC ( Universidad Católica de Córdoba) y del ICDA (Instituto de Ciencias de la Administración), en diálogo con Cadena 3 analizó la situación económica argentina en medio de la reciente fase dos del plan de gobierno del presidente Milei.

Según Veritier, esta fase se centra en la convergencia de tasas de inflación y devaluación, un proceso que ha generado tensiones en el mercado cambiario debido a la incertidumbre sobre cómo el país saldrá del cepo cambiario, la fase 3 sería la competencia de moneda.

"El presidente decía que no tenía apuro para salir del cepo y que no se iba a salir hasta que no hubiera dólares", señaló la economista.

Sin embargo, días atrás el presidente cambió su postura y decidió intervenir en el mercado con las reservas del Banco Central para reducir la brecha cambiaria, una estrategia que también fue utilizada por los gobiernos de Macri y los fondos con masa.

Este cambio representa múltiples riesgos ya que implica "secar la plaza" o reducir la emisión monetaria. El gran problema de Argentina es que no hay dólares.

Según Veritier, esto significa una mayor recesión económica ya que "que no circule dinero en la economía implica también que no haya movimiento económico".

Hay esperanza con el nuevo blanqueo regulado por AFIP donde se espera recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares hasta septiembre ahí se engordaría las reservas.

A pesar de estas medidas monetarias ortodoxas tomadas por el gobierno, Veritier opina que todavía no hay un plan que se preocupe puntualmente de la economía real.

"Hoy estamos viendo muchos planes que tienen que ver con la cuestión financiera, pero los planes que son puntualmente para financiar", concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso".