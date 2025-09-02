Se recibió de diseñador gráfico y ahora lo fusionó con la carpintería

FOTO: Se capacitó en la Escuela de Oficios para fusionar creatividad y trabajo manual

Un diseñador gráfico de 47 años, encontró en la carpintería una forma de materializar su pasión por la creación. Tras años de trabajar en diseño, decidió ampliar sus horizontes y se inscribió en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para aprender a diseñar y construir muebles en madera.

Hoy, lidera un emprendimiento que combina su formación original con las habilidades adquiridas, creando cocinas, placares y vestidores a medida.

“Empecé con diseño gráfico porque me gustaba lo creativo, pero siempre quise algo más tangible, poder tocar lo que hago”, contó Germán Noves en diálogo con Cadena 3, quien se recibió de diseñador a los 21 años.

Con el tiempo, sintió la necesidad de sumar conocimientos técnicos y se acercó a la carpintería, una disciplina que lo atrajo por su carácter artesanal.

“Quería fundamentos técnicos más allá de lo autodidacta, y por eso fui a la Escuela de Oficios”, explicó.

Su llegada a la UNC no fue sencilla. “Hice muchos intentos, pero siempre había mucha gente en las inscripciones. Un socio logró entrar, y luego me sumé cuando hubo un lugar”, recordó.

Destacó la calidad de los profesores, Florencia y Cristian, el ambiente de aprendizaje y la camaradería con sus compañeros.

“Te dan todo: materiales, herramientas, no pagás nada. Solo tenés que ir con ganas de aprender”, subrayó.

En la Escuela, Germán no solo aprendió técnicas de carpintería, sino que encontró una forma de fusionar sus dos pasiones.

Hoy, utiliza programas de diseño 3D para crear muebles en MDF y melamina, que luego corta, arma e instala junto a su equipo.

“Diseñamos, el cliente aprueba y nosotros lo hacemos realidad”, detalló.

Su emprendimiento, conformado por tres socios, dos de ellos formados en la Escuela de Oficios, se especializa en muebles a medida, como cocinas, placares y vestidores, y planea incursionar en juegos infantiles de madera natural.

El trabajo, asegura Germán, va “a pleno”. “No tenemos tiempo ni de hacer publicidad, porque terminamos un proyecto y ya nos salen otros”, expresó con entusiasmo.

Para quienes quieran contactarlo, comparte su número: 351-6809870.

Y no planea detenerse: ya tiene en mente un nuevo curso en la Escuela de Oficios, esta vez en herrería y soldadura, para incorporar el metal a sus creaciones. “Es la idea, seguir sumando”, concluyó.

Informe de Celeste Benecchi