Lanús recibe a Fluminense en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

FOTO: Lanús recibe a Fluminense en el inicio de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Lanús y Fluminense se medirán este martes desde las 21.30, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde el “Granate” es el único equipo argentino que todavía sigue en competencia.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, secundado en el VAR por su compatriota Leodán González.

Lanús buscará en su fortaleza, sacar ventaja en casa ante un rival de jerarquía, con el objetivo de acercarse a las semifinales por segundo año consecutivo.

El equipo de Mauricio Pellegrino llega con envión anímico tras vencer por 1-0 a Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura, un triunfo que sirvió para dejar atrás la dura goleada ante Vélez y la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Sin embargo, el entrenador deberá afrontar este compromiso con varias bajas sensibles: Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez quedaron descartados por distintas lesiones.

A pesar de las dificultades, el “Granate” eliminó por penales a Central Córdoba en los octavos de final y buscará repetir su buena performance internacional.

Por su parte, Fluminense atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, donde marcha en la mitad de la tabla y suma apenas una victoria en los últimos cinco encuentros.

Aun así, el conjunto dirigido por Renato Portaluppi mantiene su competitividad: viene de eliminar a América de Cali con un global de 4-1 y se metió en semifinales de la Copa de Brasil tras superar a Bahía.

Con figuras de experiencia como Thiago Silva y Everaldo, el “Tricolor” pretende dar el golpe en suelo argentino para definir la serie en el Maracaná con mayor tranquilidad.

Tanto Pellegrino como Portaluppi confirmarán las alineaciones definitivas en la previa, pero ambos planteles ya trabajan con un once tentativo.

