Deportes

"El Chipi" Barijho se descompensó y fue trasladado de urgencia

El ex jugador del "Xeneize" estaba en el predio que el club posee en Ezeiza cuando sufrió la descompensación.

24/09/2025 | 20:00Redacción Cadena 3

FOTO: Antonio Barijho jugó en Boca entre 1998 y 2002.

El ex futbolista de Boca y director técnico de la séptima división del club, Antonio “Chipi” Barijho, se descompensó cuando presenciaba el partido de la Reserva ante Newell´s Old Boys en el Predio de Ezeiza y fue llevado de urgencia a un sanatorio.

El dos veces campeón del mundo con Boca sintió un fuerte dolor en el pecho cuando observaba el encuentro y la ambulancia actuó de inmediato, llevándolo de urgencia a un sanatorio.

El incidente se dio minutos antes del inicio del partido del Torneo Clausura de Reserva de la Liga Profesional donde Boca, segundo con 20 puntos, recibia a Newell´s Old Boys en el Predio que el club azul y oro posee en el partido bonaerense de Ezeiza.

Al descompensarse, el ex jugador de Huracán e Independiente fue atendido de inmediato por la ambulancia presente en el Predio y lo trasladó cuanto antes a un centro de salud donde se confirmó que el ex delantero no perdió la consciencia. Por esta situación, se demoró el inició del encuentro entre el ´Xeneize´ y la ´Lepra´.

El ex futbolista de 48 años dirige la séptima división de Boca desde 2019, club al llegó en 1998 y jugó hasta 2002, período en el que conquistó cuatro torneos locales, dos Copas Libertadores de América y dos Copas Intercontinentales.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Antonio Barijho? Se descompensó mientras presenciaba un partido en el predio de Boca.

¿Quién es Antonio Barijho? Es un ex delantero y actual director técnico de la séptima división de Boca.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El miércoles 24 de septiembre de 2025.

¿Dónde sucedió la descompensación? En el predio de Boca en Ezeiza.

¿Cómo fue atendido Barijho? Fue trasladado de urgencia a un sanatorio en ambulancia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

