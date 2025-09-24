Miguel Ángel Russo volvió a ser internado y podría recibir el alta el jueves
El entrenador de Boca Juniors se ausentó del entrenamiento por estudios médicos.
24/09/2025 | 17:30Redacción Cadena 3
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, volvió a ausentarse del entrenamiento debido a estudios médicos programados.
La preocupación entre los hinchas creció, ya que este miércoles no pudo estar al frente de la práctica con el plantel. En su lugar, estuvo su ayudante de campo, Claudio Úbeda.
El lunes, tras la igualdad ante Central Córdoba, Russo se realizó estudios médicos que determinaron un cuadro de deshidratación.
Luego de recibir suero, su estado se estabilizó y regresó a su hogar. Al día siguiente, se reincorporó al equipo en Boca Predio.
Los estudios realizados este miércoles fueron programados y en el club ya estaban al tanto de la situación del entrenador. Russo pasaría la noche en la clínica y podría regresar a su casa el jueves.
En la semana Russo expresó su enojo por los comentarios sobre su salud. Aclaró que había escuchado muchas tonterías y que lo que realmente importaba era su propio conocimiento sobre su estado de salud. Afirmó que si estaba trabajando era porque contaba con el alta médica.
