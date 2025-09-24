En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Agostina Brunetti

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Miguel Ángel Russo volvió a ser internado y podría recibir el alta el jueves

El entrenador de Boca Juniors se ausentó del entrenamiento por estudios médicos.

24/09/2025 | 17:30Redacción Cadena 3

FOTO: Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, volvió a ausentarse del entrenamiento debido a estudios médicos programados.

La preocupación entre los hinchas creció, ya que este miércoles no pudo estar al frente de la práctica con el plantel. En su lugar, estuvo su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

El lunes, tras la igualdad ante Central Córdoba, Russo se realizó estudios médicos que determinaron un cuadro de deshidratación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego de recibir suero, su estado se estabilizó y regresó a su hogar. Al día siguiente, se reincorporó al equipo en Boca Predio.

Los estudios realizados este miércoles fueron programados y en el club ya estaban al tanto de la situación del entrenador. Russo pasaría la noche en la clínica y podría regresar a su casa el jueves.

En la semana Russo expresó su enojo por los comentarios sobre su salud. Aclaró que había escuchado muchas tonterías y que lo que realmente importaba era su propio conocimiento sobre su estado de salud. Afirmó que si estaba trabajando era porque contaba con el alta médica.

Lectura rápida

¿Quién es el entrenador que se ausentó del entrenamiento?
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

¿Por qué se ausentó Russo del entrenamiento?
Debido a estudios médicos programados.

¿Qué diagnóstico recibió Russo tras los estudios médicos?
Un cuadro de deshidratación.

¿Quién estuvo a cargo del entrenamiento en ausencia de Russo?
Su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

¿Cuándo podría regresar Russo a su casa?
Russo podría regresar a su casa el jueves.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho