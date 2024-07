El 73% de los equipos cambiaron de entrenador en la Primera Nacional

Gabriel Rodríguez

La carnicería, la silla eléctrica, el primer fusible y cuántos adjetivos más se habrán escuchado sobre los entrenadores y principalmente en el fútbol argentino, que toma como moneda corriente el cambio de los mismos cuando los resultados no se dan o por diferencias con los dirigentes de turno.

Pero hay algo muy claro: no hay proyecto deportivo si los resultados no acompañan.

La Primera Nacional, principal categoría del ascenso, tiene 38 equipos, va por la 25ª fecha, la quinta de la segunda rueda, y a 13 del final de la etapa regular 35 técnicos dejaron su cargo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los clubes que modificaron su cuerpo técnico hasta aquí son 28, es decir que el 73% de los equipos cambiaron de timón.

Estudiantes (RC): Gustavo Raggio (fallecido) hasta la 2ª fecha; Fernando Stagnari hasta la 5ª y Alexis Mateo en la actualidad.

Gimnasia (M): José María Bianco hasta la 4ª; Darío Alaniz hasta la 16ª y actualmente Ezequiel Medrán.

Atlético de Rafaela: Ezequiel Medrán hasta la 9ª, Ricardo Pancaldo hasta la 18ª y en la actualidad Fabián Nardoza.

Chaco For Ever: Diego Osella hasta la 10ª; Raúl Valdez hasta la 24ª y hoy el DT es Ricardo Pancaldo.

Almirante Brown: Facundo Villalba hasta la 2ª; Rodrigo Alonso hasta la 12ª y ahora lo dirige Daniel Bazán Vera.

Brown (A): Pablo Vicó hasta la 14ª; Juan Ignacio Brown hasta la 24ª y en la actualidad Jorge Vivaldo.

Morón: Fabián Nardoza hasta la 16ª; Cristian Díaz hasta la 25ª y ahora César Monasterio.

Maipú: Rubens Sambueza hasta la 3ª y en la actualidad Juan Sara.

Racing: Diego Pozo hasta la 5ª y Juan Carlos Olave hasta la 25ª.

Dep. Madryn: Gastón Esmerado hasta la 5ª y Leandro Gracián actualmente.

Gimnasia (J): Marcelo Vázquez hasta la 6ª y hoy Matías Módolo.

San Martín (SJ): José María Martínez hasta la 9ª y hoy está Raúl Antuña.

Guillermo Brown: Leonardo Lemos hasta la 10ª y Arnaldo Sialle actualmente.

Atlanta: Mario Sciaqua hasta la 10ª y hoy Luis García.

Temperley: Pablo Frontini hasta la 10ª y hoy Walter Perazzo.

Almagro: Norberto Paparatto hasta la 12ª y en la actualidad está Lucas Sparapani.

Tristán Suárez: Sebastián Salomón hasta la 13ª y hoy José María Martínez.

Guemes: Walter Marchesi hasta la 13ª y hoy Marcelo Vázquez.

Mitre: Joaquín Sastre hasta la 13ª y hoy Mario Sciaqua.

Patronato: Walter Perazzo hasta la 14ª y actualmente Diego Pozo.

Defensores Unidos: Santiago Davio hasta la 14ª y en la actualidad Darío Lema.

Agropecuario: Gabriel Gómez hasta la 21ª y actualmente Abel Balbo.

Quilmes: Darío Franco hasta la 21ª y hoy Sergio Rondina.

Alvarado: Mauricio Giganti hasta la 24ª y hoy se encuentra Gabriel Gómez.

Arsenal: Tobías Kohan hasta la 24ª y asumió José María Bianco.

All Boys: César Monasterio hasta la 24ª y hoy está Mariano Campodónico.

Ferro: Jorge Cordon hasta la 25ª y acaba de asumir Aníbal Biggeri.

Chacarita: Aníbal Biggeri hasta la 23ª y está a punto de acordar el segundo cuerpo técnico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consideremos que siete instituciones ya van por su tercer cuerpo técnico: Almirante Brown, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Mendoza, Atlético de Rafaela, Chaco For Ever, Brown de Adrogué y Morón, a las que se sumará Racing que se quedó sin Juan Carlos Olave.

En Almirante: Facundo Villalba, Rodrigo Alonso y Daniel Bazán Vera.

En Estudiantes (RC): Gustavo Raggio, Fernando Stagnari y Alexis Mateo.

En Gimnasia (M): José María Bianco, Darío Alaniz y Ezequiel Medrán.

En Atlético de Rafaela: Ezequiel Medrán, Ricardo Pancaldo y Fabián Nardoza.

En Chaco For Ever: Diego Osella, Raúl Valdez y Ricardo Pancaldo.

En Brown (A): Pablo Vicó, Juan Ignacio Brown y Jorge Vivaldo.

En Morón: Fabián Nardoza, Cristian Díaz y César Monasterio.

Y doce entrenadores (o 13) dirigieron dos clubes distintos en el mismo campeonato: Ezequiel Medrán en Atlético de Rafaela y Gimnasia (M); Diego Pozo en Racing y Patronato; Fabián Nardoza en Morón y Atlético de Rafaela, Walter Perazzo en Patronato y Temperley; José María Martínez en San Martín (SJ) y Tristán Suárez.

Juan Carlos Olave dejó su cargo en Racing de Córdoba.

Además Mario Sciaqua en Atlanta y Mitre; Marcelo Vázquez en Gimnasia de Jujujuy y Guemes; Ricardo Pancaldo en Atlético de Rafaela y Chaco For Ever; Gabriel Gómez en Agropecuario y Alvarado; José María Bianco en Gimnasia (M) y Arsenal; César Monasterio en All Boys y Morón; y Aníbal Biggeri en Chacarita y Ferro.

Aquí podríamos sumar a Mariano Campodónico quien entre la 11ª y 14ª fecha orientó tácticamente a Temperley de manera interina y debutó en la 25ª jornada como entrenador principal de All Boys.