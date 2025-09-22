En vivo

Deportes

Donnarumma conquistó el premio a mejor arquero por segunda vez en su carrera

El arquero italiano fue figura tras la gran temporada con el PSG y, actualmente, se encuentra defendiendo los colores de Manchester City.

22/09/2025 | 17:29Redacción Cadena 3

FOTO: Gianluigi Donnarumma conquistó el Trofeo Yashin por segunda vez en su carrera.

Gianluigi Donnarumma volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol al recibir el Trofeo Yashin, trofeo que distingue al mejor arquero de la temporada, en la gala del Balón de Oro 2025.

El italiano fue clave para el Paris Saint-Germain en la campaña pasada, siendo pieza fundamental en la conquista de la Ligue 1, Copa de Francia y en la consagración europea en la Champions League, donde sus atajadas resultaron determinantes en las instancias decisivas.

El reconocimiento llega en un momento particular de su carrera, ya que en este mercado de pases protagonizó uno de los traspasos más resonantes tras dejar al PSG para sumarse al Manchester City.

“Es un honor ganar este premio. Estoy muy orgulloso de lo que logramos como equipo la temporada pasada. Ahora, estoy listo para mi nueva aventura en el Manchester City”, declaró el arquero al recibir su premio.

A sus 26 años, Donnarumma no solo es considerado uno de los mejores arqueros del mundo, sino que afronta ahora el reto de demostrar su jerarquía en la Premier League, en un equipo que buscará mantenerse en la élite mundial.

De esta forma, el italiano sumó su segundo Trofeo Yashin, ya que el anterior lo había conseguido en 2021, antes de que el argentino Emiliano “Dibu” Martínez se llevara el premio, también dos veces, en 2023 y 2024.

Lectura rápida

¿Quién ganó el Trofeo Yashin 2025?
El ganadores es Gianluigi Donnarumma.

¿Qué trofeo recibió?
Recibió el Trofeo Yashin, que destaca al mejor arquero de la temporada.

¿Con qué equipo logró un gran rendimiento?
Logró un gran rendimiento con el Paris Saint-Germain.

¿Qué ha declarado Donnarumma al recibir su premio?
Dijo tener un gran orgullo por el logro del equipo y estar listo para su desafío en el Manchester City.

¿Cuántos trofeos Yashin tiene?
Sumó su segundo Trofeo Yashin.

[Fuente: Noticias Argentinas]

