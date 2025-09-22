Donnarumma conquistó el premio a mejor arquero por segunda vez en su carrera

FOTO: Gianluigi Donnarumma conquistó el Trofeo Yashin por segunda vez en su carrera.

Gianluigi Donnarumma volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol al recibir el Trofeo Yashin, trofeo que distingue al mejor arquero de la temporada, en la gala del Balón de Oro 2025.

El italiano fue clave para el Paris Saint-Germain en la campaña pasada, siendo pieza fundamental en la conquista de la Ligue 1, Copa de Francia y en la consagración europea en la Champions League, donde sus atajadas resultaron determinantes en las instancias decisivas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El reconocimiento llega en un momento particular de su carrera, ya que en este mercado de pases protagonizó uno de los traspasos más resonantes tras dejar al PSG para sumarse al Manchester City.

“Es un honor ganar este premio. Estoy muy orgulloso de lo que logramos como equipo la temporada pasada. Ahora, estoy listo para mi nueva aventura en el Manchester City”, declaró el arquero al recibir su premio.

A sus 26 años, Donnarumma no solo es considerado uno de los mejores arqueros del mundo, sino que afronta ahora el reto de demostrar su jerarquía en la Premier League, en un equipo que buscará mantenerse en la élite mundial.

De esta forma, el italiano sumó su segundo Trofeo Yashin, ya que el anterior lo había conseguido en 2021, antes de que el argentino Emiliano “Dibu” Martínez se llevara el premio, también dos veces, en 2023 y 2024.