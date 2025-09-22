En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Def. y Justicia

La Plata

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo

El futbolista francés ganó el premio por primera vez en su carrera. Aitana Bonmatí se quedó con el balón de oro femenino por tercer año consecutivo. 

22/09/2025 | 18:00Redacción Cadena 3

FOTO: Dembélé es el mejor futbolista del mundo. (Foto:X)

Ousmane Dembele (PSG) superó a Lamine Yamal (Barcelona) y se quedó con el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo tras su temporada excepcional con el conjunto parisino. 

El "Mosquito" anotó 35 goles y ganó un triplete, entre ellos la Champions League, que el PSG buscaba hace tanto. 

Dembélé no se olvidó de sus raíces y agradeció a todos los clubes en donde jugó, en especial al Borussia Dortmund, equipo en donde debutó.

Con 35 goles y 16 asistencias, fue el motor ofensivo del equipo, que también alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. A sus 28 años, dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeros pasos como profesional.

De esta forma, el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, quedó como el segundo mejor futbolista. El podio fue completado por el portugués Vitinha.   

Los 10 mejores futbolistas de la temporada

1- Ousmane Dembélé (PSG)

2- Lamine Yamal (Barcelona)

3- Vitinha (PSG)

4- Mohamed Salah (Liverpool)

5- Raphinha (Barcelona)

6- Achraf Hakimi (PSG)

7- Kylian Mbappé (Real Madrid)

8- Cole Palmer (Chelsea)

9- Gianluigi Donnarumma (PSG)

10- Nuno Mendes (PSG)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La ceremonia se llevó adelante en el Teatro du Châtelet de París, desde las 16.

La mediocampista española del Barcelona, Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo.  Andrés Iniesta fue el encargado de entregarle el galardón. La mediocampista señaló que el futbolista era uno de sus ídolos. 

Aitana Bonmatí ganó su tercer balón de oro consecutivo. 

Entre los argentinos que fueron candidatos se encontraban Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) que terminaron 20 y 22, respectivamente. 

Premio Kopa

La ceremonia comenzó con la entrega del Premio Kopa, galardón al mejor jugador de menos de 21 años, el cual fue ganado por Lamine Yamal.

El Premio Kopa femenino fue para Vicky López, jugadora española de 19 años y del Barcelona.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Premio al mejor entrenador del año

El galardón al mejor DT fue ganado por Luis Enrique quien consiguió un histórico triplete con el PSG.

La mejor entrenadora femenina fue Sarina Wiegman, de Inglaterra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mejor arquero del año

Gianluigi Donnarumma, recién llegado al Manchester City, se quedó con el Premio Yashin a mejor guardameta de la temporada.

Por su parte, Hannah Hampton, del Chelsea, se quedó con la versión femenina del galardón. 

Premio al mejor goleador

Ewa Pajor, jugadora polaca del Barcelona, se quedó con la versión femenina del premio Gerd Müller.  

Por su parte, el recién llegado al Arsenal Víctor Gyokeres se quedó con el masculino por su gran participación en el Sporting de Lisboa.  

Mejor equipo del año

El Arsenal se quedó con el galardón femenino tras ser campeonas de Champions en la temporada pasada.

Por su parte, el masculino fue para el Paris Saint Germain. El premio fue entregado por Javier Pastore, argentino y ex PSG.

El conjunto parisino ganó un triplete y logró por primera vez la tan ansiada Champions.  

Las categorías que se entregaron

La edición número 69° del galardón contó con tres nuevas categorías: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

• El Balón de Oro masculino (al mejor jugador de la temporada 2024/25)

• El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin masculino (al mejor arquero de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin femenino (a la mejor arquera de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo al Club del Año masculino

• El Trofeo al Club del Año femenino

• El Premio Sócrates al compromiso social y humanitario

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho