Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo

FOTO: Dembélé es el mejor futbolista del mundo. (Foto:X)

Ousmane Dembele (PSG) superó a Lamine Yamal (Barcelona) y se quedó con el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo tras su temporada excepcional con el conjunto parisino.

El "Mosquito" anotó 35 goles y ganó un triplete, entre ellos la Champions League, que el PSG buscaba hace tanto.

Dembélé no se olvidó de sus raíces y agradeció a todos los clubes en donde jugó, en especial al Borussia Dortmund, equipo en donde debutó.

Con 35 goles y 16 asistencias, fue el motor ofensivo del equipo, que también alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. A sus 28 años, dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeros pasos como profesional.

De esta forma, el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, quedó como el segundo mejor futbolista. El podio fue completado por el portugués Vitinha.

Los 10 mejores futbolistas de la temporada

1- Ousmane Dembélé (PSG)

2- Lamine Yamal (Barcelona)

3- Vitinha (PSG)

4- Mohamed Salah (Liverpool)

5- Raphinha (Barcelona)

6- Achraf Hakimi (PSG)

7- Kylian Mbappé (Real Madrid)

8- Cole Palmer (Chelsea)

9- Gianluigi Donnarumma (PSG)

10- Nuno Mendes (PSG)

La ceremonia se llevó adelante en el Teatro du Châtelet de París, desde las 16.

La mediocampista española del Barcelona, Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo. Andrés Iniesta fue el encargado de entregarle el galardón. La mediocampista señaló que el futbolista era uno de sus ídolos.

Aitana Bonmatí ganó su tercer balón de oro consecutivo.

Entre los argentinos que fueron candidatos se encontraban Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) que terminaron 20 y 22, respectivamente.

Premio Kopa

La ceremonia comenzó con la entrega del Premio Kopa, galardón al mejor jugador de menos de 21 años, el cual fue ganado por Lamine Yamal.

El Premio Kopa femenino fue para Vicky López, jugadora española de 19 años y del Barcelona.

Premio al mejor entrenador del año

El galardón al mejor DT fue ganado por Luis Enrique quien consiguió un histórico triplete con el PSG.

La mejor entrenadora femenina fue Sarina Wiegman, de Inglaterra.

Mejor arquero del año

Gianluigi Donnarumma, recién llegado al Manchester City, se quedó con el Premio Yashin a mejor guardameta de la temporada.

Por su parte, Hannah Hampton, del Chelsea, se quedó con la versión femenina del galardón.

Premio al mejor goleador

Ewa Pajor, jugadora polaca del Barcelona, se quedó con la versión femenina del premio Gerd Müller.

Por su parte, el recién llegado al Arsenal Víctor Gyokeres se quedó con el masculino por su gran participación en el Sporting de Lisboa.

Mejor equipo del año

El Arsenal se quedó con el galardón femenino tras ser campeonas de Champions en la temporada pasada.

Por su parte, el masculino fue para el Paris Saint Germain. El premio fue entregado por Javier Pastore, argentino y ex PSG.

El conjunto parisino ganó un triplete y logró por primera vez la tan ansiada Champions.

Las categorías que se entregaron

La edición número 69° del galardón contó con tres nuevas categorías: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

• El Balón de Oro masculino (al mejor jugador de la temporada 2024/25)

• El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin masculino (al mejor arquero de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin femenino (a la mejor arquera de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo al Club del Año masculino

• El Trofeo al Club del Año femenino

• El Premio Sócrates al compromiso social y humanitario