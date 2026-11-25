El Estadio Único Madre de Ciudades será la sede de la final de la Copa Argentina, que enfrentará a Boca y a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20.00. Luego de que se barajaran Rosario, Córdoba y Mendoza como posibilidades, la organización del torneo decidió que se dispute en Santiago del Estero. En los próximos días se pondrán a la venta las entradas. El Xeneize tendrá aproximadamente 30 mil localidades, mientras que el Calamar contará con una cifra cercana a 10 mil.

El ajetreado calendario de Boca -el único equipo argentino que llegó vivo en todas las competiciones al último trimestre del año- provocó que hubiera varias especulaciones acerca de una modificación de la fecha originalmente pautada. Pero ni el Xeneize ni Platense presentaron oposiciones al respecto y como consecuencia se mantuvo el 2 de diciembre.

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En cuanto a la sede también hubo versiones cruzadas. Se barajaron Rosario, Córdoba, Mendoza y hasta La Plata, pero finalmente se decidió el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, estadio con capacidad para 42 mil espectadores y que ya albergó la final de la edición 2020/21, que Boca le ganó a Talleres por penales.

Además de aquel encuentro, este recinto vio campeón al conjunto de la Ribera de la Supercopa Argentina 2023. En aquella calurosa noche de verano, el equipo dirigido por Hugo Ibarra goleó 3 a 0 a Patronato con un hat-trick de Darío Benedetto.

Platense, por su parte, tiene un recuerdo agridulce del Madre de Ciudades. Por un lado, allí consiguió el primer y hasta el momento único título de su historia: el 1° de junio del año pasado venció 1 a 0 a Huracán con gol de Guido Mainero y se consagró campeón del Torneo Apertura.

Sin embargo, un año y medio antes había perdido una final en ese estadio. El 16 de diciembre del 2023 cayó 1 a 0 ante Rosario Central y no pudo alzar la Copa de la Liga. El detalle es que Martín Palermo, entrenador que metió al Calamar entre los dos mejores de la Copa Argentina, también era el técnico en ese momento.

LA HISTORIA

Las consagraciones en las temporadas 2011-2012, 2014-2015 y 2020 consolidaron a Boca como un protagonista habitual de la Copa Argentina, certamen que ya había conquistado en 1969 durante su formato antiguo. De la mano de Rodolfo Arruabarrena, idéntico entrenador que comandó al equipo a una campaña perfecta hace once años, el Xeneize intentará agregarle un nuevo título a un semestre brillante que ya lo observó coronarse en la Liga Profesional y la Sudamericana, trofeo que quebró una sequía de 18 años a nivel internacional.

Platense será el decimotercer equipo en disputar el encuentro decisivo de la Copa Argentina. El Calamar disfruta del periodo más fructífero en sus 121 años de historia: jugará su cuarta final desde 2023.

LA SEGUNDA FINAL ALLÍ

El estadio Único Madre de Ciudades recibirá la final por segunda ocasión. Boca protagonizó justamente el antecedente correspondiente a la novena edición: luego de un empate 0-0 en los 90 minutos, se impuso por penales ante Talleres de Córdoba. La atajada de Agustín Rossi sobre Héctor Fértoli y la efectividad perfecta de los cinco ejecutantes del Xeneize se combinaron para sellar la tercera consagración del club en la era moderna de la competencia.