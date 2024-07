Di María continuará en el Benfica, asegura el presidente del club

Rui Costa, exfutbolista y actual presidente del Benfica, dio por confirmado que Ángel Di María seguirá jugando en Portugal.

En una reciente conferencia de prensa, Costa afirmó: "Di María seguirá en el Benfica, ya está decidido. Así como el año pasado firmó su contrato tras el Mundial, este año volverá a hacerlo. Di María es jugador del Benfica y eso está fuera de discusión".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El retorno de Di María a Rosario Central parecía una posibilidad real antes de la Copa América, pero una serie de amenazas violentas en su ciudad natal cambiaron el curso de los acontecimientos.

En las últimas semanas se filtró la noticia de que el argentino había decidido continuar en el club portugués, y ahora ha sido confirmado oficialmente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras ganar la Copa América, Di María respondió con dureza a una cuenta partidaria de Rosario Central que insinuó que no asistiría a un homenaje en el Gigante de Arroyito.

"Ángel Di María está en la ciudad desde hace algunos días y fue invitado por la Comisión Directiva para que se presente en el Gigante, pero respondió que no podrá asistir", decía el mensaje que molestó al jugador. Di María replicó: "Qué manera de hacer campaña en contra mía. ¿Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva? Gracias".