Vecinos de Wanda Nara expresaron su rechazo: "Es un circo"

Wanda Nara generó un intenso revuelo el pasado viernes cuando Mauro Icardi intentó ver a sus dos hijas y ella obstruyó el encuentro hasta que intervinieron las autoridades policiales.

Los periodistas se concentraron en la puerta del Chateau Libertador, cubriendo el acontecimiento como si se tratara de una situación de rehenes en tiempo real. En el programa DDM, se expusieron los mensajes de los vecinos, quienes expresaron su descontento hacia Wanda.

"Hola, buenos días. Llamé a la administración por un asunto específico y también pedí aclaraciones sobre el lamentable episodio del viernes. Como propietario, mi familia y yo no vamos a asumir los costos de horas extras del jefe de seguridad", manifestó un residente.

"Es una vergüenza que no puedo entrar y salir de mi casa con privacidad", replicó otro vecino. Además, una mujer se quejó por la excesiva exposición mediática: "Esto es un circo. Chicas, es peligroso. Ni ustedes ni yo somos figuras públicas. No me interesa que nadie sepa cómo vivimos, con tantas personas sufriendo. Es una exposición innecesaria para todos, y todo por algo tan lamentable. La vecina que está enviando fotos del edificio… no tengo palabras".

"¿Qué vecino estará enviando las fotos desde dentro del edificio?" y "Qué papel tan triste, tristísimo", sumaron en la conversación compartida entre los residentes.