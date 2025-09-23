FOTO: Mauro Icardi tendría planeado volver al país por una sola razón: “Lo tiene decidido”

A pesar de mostrarse disfrutando de su relación y su carrera deportiva en Turquía, Mauro Icardi estaría planeando regresar a la Argentina el próximo mes, según informó Facundo Ventura en Empezar el día.

“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, contó el panelista.

El hijo de Luis Ventura mencionó que las videollamadas entre el futbolista y sus hijas volvieron a realizarse con normalidad, por lo que espera poder juntarse con ellas cuando se encuentren en el mismo país: "Las extraña y quiere pasar tiempo con ellas. Esto es lo que más quiere Mauro en este momento".

Según la información de Ventura, el jugador del Galatasaray tendría planeado dar su versión de los hechos ocurridos con Wanda Nara: “Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”.

Si bien no hay nada definido, el periodista mencionó a tres grandes medios de comunicación, entre ellos uno del Grupo Clarín.