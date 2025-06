La Joaqui brilla en los Premios Gardel 2025 y defiende su música en potente discurso

La artista Joaquinha Lerena De La Riva, más reconocida como "La Joaqui", destacó en la gala de los Premios Gardel 2025 llevándose a casa dos estatuillas. En su discurso de aceptación, la intérprete de RKT ofreció un profundo análisis sobre su género y se defendió de quienes cuestionan su labor argumentando que "no hace música".

Durante su paso por la alfombra roja, la cantante de Mar del Plata sorprendió con un espectacular vestido sirena en color cherry, confeccionado por Atelier Pucheta Paz. El diseño, en terciopelo y con una dramática cola, reflejó su estilo distintivo y personalidad.

La Joaqui obtuvo los premios a “Mejor Canción de RKT” y “Mejor Álbum de Artista Tropical”, superando a importantes artistas como L-Gante, Nico Mattioli y Callejero Fino. Al recibir el primer galardón, la cantante compartió un emotivo mensaje en honor a sus colegas, manifestando que había dedicado mucho tiempo a imaginar qué diría si llegaba a conseguir un premio.

La Joaqui confesó haber creído en alguna etapa que ciertos sueños estaban fuera de su alcance, culpando de ello a la percepción de que la música es un espacio elitista, reservado solo para quienes han tenido el privilegio de estudiar o de contar con el apoyo de familiares amantes de la música. Comentó: "Algunos de nosotros ni siquiera tuvimos la dicha de crecer con nuestros padres".

Sin embargo, la artista también reveló que un día decidió dejar atrás su enojo y superar su zona de confort. Expresó que se dio cuenta de que no era que los sueños no fueran para personas como ella, sino que realmente tenía la capacidad de mejorar y hacer realidad sus aspiraciones. Completó su mensaje instando a otros a tener confianza en sí mismos, incluso cuando los demás no lo hagan.

En su segunda intervención al recibir el otro premio, La Joaqui defendió el RKT y respondió a los detractores de su música con las siguientes palabras: "Tienen razón, lo que hago no es música. Lo que yo hago es un espacio de contención". Aclaró que su estilo refleja y romanticiza las experiencias difíciles vividas en su vida y la de sus compañeros artistas, reconociendo que es una forma de expresar la tristeza y convertirla en una celebración comunitaria. "Es oscura, sucia y rota como el contexto en el que crecí. Y el RKT es la manera que encontré para romantizar los momentos más tristes de mi vida y volverlos una fiesta de barrio", concluyó.