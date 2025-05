L-Gante habló de su vínculo con Wanda Nara y aseguró que aún no lo define claramente

L-Gante abordó la situación de su vínculo con Wanda Nara durante su aparición en Almorzando con Juana, el programa de Juana Viale en El Trece. En medio de la conversación, el cantante reveló que actualmente no puede categorizar su relación con la empresaria, lo que generó diversas especulaciones

En la transmisión, L-Gante mencionó que su hija Jamaica estaba junto a Wanda, lo que llevó a Viale a preguntarle sobre su estado civil. El músico respondió, "Lo mismo me pregunto porque también estoy medio confundido". Esta afirmación dejó abierta la posibilidad de que su relación esté en un estado indefinido.

El cantante expresó su frustración por las acusaciones que surgieron la semana pasada, cuando se dijeron distintas versiones de que Wanda lo había dejado, sin que él haya respondido a esos rumores. En un momento decisivo de su intervención, L-Gante aseguró: "La situación fue así: supuestamente, lo que dijo ella es que me había dejado y, al mismo tiempo, generaron varias noticias acerca de eso, y no me hice cargo de ninguna de esas acusaciones".

Sin embargo, el artista mostró una evolución en su enfoque tras una sorpresiva visita de Wanda a su hogar. "Antes de ayer, cayó en mi casa, así de la nada. De repente mi mamá me dice, ‘mira que vino Wanda’. Y nada, todavía nos debemos una charla. Así que no sé en qué estamos", confesó.

L-Gante también relató que al llegar a su casa, vio a Wanda interactuando con Jamaica, mostrando un lado maternal que lo sorprendió y ayudó a olvidar cualquier desacuerdo previo que pudieran haber tenido. Esta interacción parece haber cambiado la perspectiva del artista, quien expresó que ver ese momento le hizo reflexionar sobre su relación.