Juana Viale regresa con famosos invitados en su almuerzo del domingo
Este domingo, la nieta de Mirtha Legrand almuerza con actores, actrices y humoristas.
21/09/2025 | 10:35Redacción Cadena 3
FOTO: Abuela y nieta continúan una legendaria tradición.
Juana Viale regresó este fin de semana con nuevas ediciones de sus clásicos programas, en la pantalla de eltrece. En esta nota, los invitados.
- Este domingo 21 de septiembre a las 13:45 horas, Juana Viale recibirá en Almorzando con Juana, a: Julieta Díaz, Pilar Gamboa, Roberto Peña, Pablo Ruiz y Franco Masini.
Recordemos que ambos programas son una producción de StoryLab para eltrece.
[Fuente: Noticias Argentinas]