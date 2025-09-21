En vivo

Espectáculos

Juana Viale regresa con famosos invitados en su almuerzo del domingo

Este domingo, la nieta de Mirtha Legrand almuerza con actores, actrices y humoristas.

21/09/2025 | 10:35Redacción Cadena 3

FOTO: Abuela y nieta continúan una legendaria tradición.

Juana Viale regresó este fin de semana con nuevas ediciones de sus clásicos programas, en la pantalla de eltrece. En esta nota, los invitados.

  • Este domingo 21 de septiembre a las 13:45 horas, Juana Viale recibirá en Almorzando con Juana, a: Julieta Díaz, Pilar Gamboa, Roberto Peña, Pablo Ruiz y Franco Masini.

Recordemos que ambos programas son una producción de StoryLab para eltrece.

Lectura rápida

¿Quién es la anfitriona del almuerzo?
La anfitriona es Juana Viale.

¿Cuándo se lleva a cabo el programa?
Se lleva a cabo este domingo 21 de septiembre a las 13:45 horas.

¿Quiénes son los invitados?
Los invitados son Julieta Díaz, Pilar Gamboa, Roberto Peña, Pablo Ruiz y Franco Masini.

¿En qué canal se emite?
Se emite en eltrece.

¿Quién produce el programa?
El programa es producido por StoryLab.

[Fuente: Noticias Argentinas]

